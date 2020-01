TCL pokazał swój pierwszy smartfon z 5G. Na CES są też nowe Alcatele

TCL zaprezentował kilka nowych modeli smartfonów na najbliższy rok. Większość z nich to nowe modele marki Alcatel, ale podczas CES 2020 zobaczyliśmy też nowe smartfony TCL z serii 10, w tym model zdolny pracować w sieci w standardzie 5G.

TCL 10 5G to sztandarowy model w serii 10. Model ten korzysta z możliwości, jakie dają układy Qualcomm Snapdragon z serii 7 z modułem 5G (z pewnością to Snapdragon 756), przeznaczone dla smartfonów ze średniej półki. TCL 10 5G zostanie też poczwórny, 64-megapikselowy aparat NXTVISION z czterema obiektywami i oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję przy robieniu zdjęć. Więcej o nim dowiemy się zapewne podczas MWC w Barcelonie pod koniec lutego.

TCL 10 Pro i TCL 10 L

Poza TCL 10 5G podczas targów CES można zobaczyć także model TCL 10 Pro z zakrzywionym ekranem typu AMOLED w stylu Galaxy Edge. Serię zamyka TCL 10 L z dużym ekranem, przeznaczony do oglądania multimediów. Ten model ma 48-megapikselowy aparat i również ma 4 obiektywy.

Nowe smartfony TCL prezentują się bardzo atrakcyjnie, ale nie zobaczymy ich w Europie. Wszystkie smartfony TLC 10 będą dostępne w USA i Kanadzie w drugim kwartale. Cena żadnego z nich nie przekroczy 500 dolarów.

Alcatele dla reszty świata



Do Europy na pewno dotrą nowe smartfony marki Alcatel, należącej do TCL. Alcatel 3L to niedrogi model z ekranem 6,22 cala, 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane, potrójnym, 48-megapikselowym aparatem i fotograficzną sztuczną inteligencją, która rozpoznaje 22 typy scen i dopasowuje parametry robienia zdjęć. Ponadto smartfon ma 5-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2-megapikselowy aparat makro do zbliżeń. Ten smartfon będzie dostępny jeszcze na początku 2020 roku w cenie około 155 dolarów.

Alcatel 1S o podobnych wymiarach będzie jeszcze tańszy – ma kosztować 110 dolarów. Uproszczone zostały między innymi aparaty – dostaniemy 13-, 5- i 2-megapikselowe.

Alcatele 1V i 1B będą kosztowały odpowiednio 88 i 66 dolarów. Alcatel 1V będzie miał podwójny aparat główny i przycisk Asystenta Google. Alcatel 1B dostanie zaś Androida 10 Go, 4-rdzeniowy procesor, 5,5-calowy ekran i maksymalnie 2 GB RAM-u. Do Europy dotrze tylko 1B.

Źródło zdjęć: TLC/Alcatel

Źródło tekstu: TLC/Alcatel