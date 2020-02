Huawei Y6s – test ostatniego smartfonu z usługami Google

Huawei Y6s to jeden z najnowszych modeli chińskiej firmy – w Polsce zadebiutował w styczniu 2020 r. Chociaż minęły już miesiące od zakończenia współpracy Huawei z Google, to w Y6s użytkownik wciąż może korzystać ze wszystkich aplikacji i usług amerykańskiego giganta. Jak to możliwe? I co najważniejsze – jak się sprawuje jeden z najtańszych modeli w portfolio producenta?

Tegoroczny Huawei Y6s to unowocześniony Huawei Y6 z 2019 roku. To zresztą niejedyny model z tej rodziny – pierwszy Y6 pojawił się w 2018 roku, a w kolejnym weszły na rynek dwa warianty – standardowy i wersja Pro. Huawei Y6s nawiązuje w dużym stopniu do tamtych modeli, ale wprowadza też pewne nowości, zwłaszcza w porównaniu do bezpośredniego poprzednika. Przede wszystkim jest to nieco bardziej wydajny procesor, większa pamięć i czytnik linii papilarnych. Wiele cech pozostaje jednak wspólnych. Na tym jednak nie koniec – Huawei Y6s ma swojego brata bliźniaka z zeszłego roku – jest to Honor Play 8A, który otrzymał ekosystem Google’a jeszcze przed tym, gdy amerykańska firma zaprzestała współpracy z chińską. To dzięki temu w recenzowanym urządzeniu znalazły się też aplikacje Google. Z punktu widzenia potencjalnego nabywcy te zależności nie muszą mieć znaczenia – istotne jest w sumie tylko to, jak telefon spisuje się na co dzień. Pewnym atutem tego modelu może być cena, wynosząca około 750 zł w dniu premiery. Z czasem ta kwota szybko jeszcze spadnie, a ponadto telefon pojawia się w ofertach operatorów – np. w Play za 1 zł.

Huawei Y6s – specyfikacja

Wymiary 156,3 x 73,5 x 8,0 mm, masa 150 g

Ekran IPS 6,09 cala, HD+ (720 x 1560), 19,5:9, 282 ppi

Układ MediaTek MT6765 Helio P35 (12 nm, 4x Cortex-A53 2,3 GHz, 4 x Cortex-A53 1,8 GHz, GPU PowerVR GE8320)

Pamięć 3 GB RAM, 32 GB eMMC 5.1, karty pamięci microSD do 512 GB

Dual SIM w rozmiarze nano

Łączność LTE kat. 7 (pasma 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20), Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz, Wi-Fi Direct

Bluetooth 4.2

GPS, GLONASS, BeiDou

Złącze microUSB 2.0

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm jack

Radio FM (nie wymaga podłączenia słuchawek)

Aparat 13 MPix f/1,8 AF z lampą LED, nagrywanie wideo Full HD 30 kl./s

Przedni aparat 8 Mpix f/2,0

Akumulator 3 020 mAh, ładowanie 5W (5V 1A)

System Android 9 (EMUI 9.1)

Cena w dniu premiery: 749 zł

Huawei Y6s – co w zestawie?

Egzemplarz, który dotarł do nas na testy, nie był wersją sklepową, więc zawartość zestawu nie pokrywa się z tym, co powinno trafić do nabywcy tego modelu. Poza telefonem w pudełku należy oczekiwać ładowarki, kabla USB, narzędzia do wyjmowania karty SIM, folii ochronnej na ekran, prostej instrukcji i gwarancji.