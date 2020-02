Jest świetny, ale nie do dostania w Polsce. Oto Samsung Galaxy M31

Są takie smartfony, które robią świetne wrażenie w trakcie premiery, ale jako konsumenci w Polsce, musimy obejść się smakiem. Najprawdopodobniej Samsung nie zakłada europejskiej (a tym bardziej polskiej) historii modelu Galaxy M31. A szkoda, bo jest to naprawdę świetny kawałek technologii.

Samsung zaatakował indyjski rynek świetnym telefonem ze średniej półki cenowej. Model Galaxy M31 jest bezpośrednim następcą modelu M30S, a zatem można wskazać na konkretne usprawnienia w stosunku do poprzednika. Trzeba przyznać, że w deklarowanej przez producenta cenie, użytkownik otrzymuje naprawdę świetną specyfikację sprzętową. Zakładam, że gdyby Samsung Galaxy M31 pojawił się w Polsce, byłby ciepło przyjmowanym przez konsumentów modelem.

Samsung Galaxy M31 - specyfikacja

Samsung zastosował w modelu Galaxy M31 wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala w wariancie Infinity-U wyświetlający treści w rozdzielczości FullHD+. Front został pokryty plastikiem z powłoką ochronną Gorilla Glass na wyświetlaczu oraz połyskliwym plastikiem z tyłu. Można zauważyć sporo podobieństw do poprzednika w kontekście designu - najwięcej jednak dzieje się "pod maską", bo właśnie tam Samsung ukrył najwięcej niespodzianek. Samsung Galaxy M31 największe wrażenie robi pod względem mobilnej fotografii, która w Indiach dzięki rosnącej popularności mediów społecznościowych jest bardzo istotna.

Użytkownicy będą niezwykle zadowoleni z tylnego systemu fotograficznego, na który składają się aż 4 sensory: główny obiektyw 64 MP f/1.8, ultra-szerokokątny 8MP f/2.2, pięciomegapikselowy obiektyw makro oraz pięciomegapikselowe oczko służące jako detektor głębi. Przednia kamera zawiera w sobie matrycę 32 MP, a wartość przysłony to f/2.2. Mamy więc do czynienia ze smartfonem, którego specyfikacja jednoznacznie wskazuje na jego ogromne możliwości fotograficzne.

Za wydajność odpowiada procesor wykonany przez Samsunga Exynos 9611 z sześcioma rdzeniami na pokładzie. Sprzęt będzie dostępny w dwóch wariantach pamięci wewnętrznej: 64 i 128 GB; każda z opcji zapewnia dostęp do slotu na karty microSD - niezwykle praktyczny dodatek. Niezależnie od tego, jaki wariant wybierze klient, będzie mieć do dyspozycji rozsądne 6 GB pamięci RAM.

Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych znajdujący się z tyłu urządzenia. Oprócz tego, użytkownik może uwierzytelniać się za pomocą skanu twarzy. Jeżeli chodzi o łączność - telefon obsługuje wszystkie najważniejsze obecnie standardy: LTE, WiFi ac, Bluetooth 5.0. Miejsce w obudowie znalazły takie porty jak USB-C oraz jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek.

Niezwykle istotną cechą urządzenia jest akumulator, który oferuje aż 6000 mAh pojemności. Oznacza to, że w odpowiednich rękach, smartfon podziała przynajmniej jeden dzień na jednym cyklu ładowania. A w razie, gdyby brakło nam energii - ładowarka o mocy 15W pozwoli na szybkie uzupełnienie zapasów miliamperogodzin. Wszystkim zawiaduje Android 10 z autorską nakładką Samsunga - One UI 2.0.

Samsung Galaxy M31 - ile kosztuje tak dobry smartfon?

Samsung Galaxy M31 będzie dostępny na rynku w dwóch wariantach kolorystycznych: Ocean Blue oraz Space Black. Zgodnie z informacjami podanymi w trakcie premiery, będzie on dostępny w sprzedaży poprzez serwisy: Amazon oraz sklep online Samsunga od 5 marca. Cena? 14 999 rupii za wariant 64 GB i 15 999 rupii za wersję 128 GB. W polskich realiach, te ceny wynosiłyby odpowiednio ok. 830 i 890 złotych. Pamiętajmy jednak, że Samsung dostosowuje ceny swoich produktów do możliwości konsumentów na danym rynku i gdyby M31 miał pojawić się w Polsce, byłby z pewnością dużo droższy.

