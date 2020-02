Motorola Moto G8 Plus - niezły telefon, któremu brakuje „tego czegoś”

Motorola G8 Plus to smartfon, który jest kolejnym przedstawicielem udanej serii tego producenta. Jak model z plusem w nazwie poradzi sobie z ogromną konkurencją wśród smartfonów w cenie oscylującej w okolicach 1000 zł? Czy Motorola ma coś, czego nie ma nikt inny, co mogłoby skusić konsumentów do jej zakupu? Odpowiedzi na te pytania postaram się dostarczyć w przygotowanej recenzji, do lektury której serdecznie zapraszam.