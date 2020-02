Oppo Find X2 nadejdzie 6 marca. Snapdragon 865, AMOLED 120 Hz, aparat 48 Mpix IMX689

Flagowiec Oppo Find X2 będzie miał swoją premierę 6 marca. Producent przygotował już grafikę zapowiadający to wydarzenie, więc pozostaje już tylko czekać dwa tygodnie, aż wszystko stanie się jasne. Co dziś wiemy o tym smartfonie?

Po odwołaniu targów MWC firma Oppo zapowiadała, że przesunie premierę swojego nowego modelu z górnej półki - Oppo Find X2 – na marzec. Teraz w sieci pojawił się plakat zapowiadający premierę – jest to 6 marca. O ile z tej grafiki niewiele więcej można wywnioskować, to jednak o telefonie Oppo wiadomo już całkiem sporo.

Jak na flagowca przystało, moc do pracy w modelu Oppo Find X2 zapewnia układ Snapdragon 865, któremu towarzyszyć będzie 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Na dane użytkownik otrzyma 256 GB. Pracę układu Qualcomma wspierać ma koprocesor Oppo M1. W jednej ze specyfikacji pojawia się ponadto informacja, że Oppo Find X2 działać będzie w sieciach LTE, ale wykorzystanie układu SD865 sugeruje, że smartfon zapewni też łączność 5G. Najprawdopodobniej więc urządzenie dostępne będzie w dwóch wariantach – bez i z modemem 5G. Do tego otrzymamy Wi-Fi 6 i USB 3.0 typu C.

Mocnymn atutem Oppo Find X2 będzie ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 20:9, rozdzielczości QHD+ (3168 x 1440) i odświeżaniu 120 Hz. Użytkownik będzie mógł płynnie przełączać się między odświeżaniem, wybierając w razie potrzeby 60 Hz, a także rozdzielczością – tu drugą opcją ma być Full HD+. Przełączanie się między tymi trybami zapewni dłuższy czas pracy w słabszych parametrach lub zapewni najwyższą jakość obrazu kosztem energii. Wyświetlacz ma jasność do 1200 nitów, pokrywa też 100% przestrzeni barw DCI-P3, pozwoli także na konwersję obrazu SDR do HDR. Chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 6. W ekranie znajduje się wycięcie na aparat selfie, a także czytnik linii papilarnych.

Sekcję fotograficzną tworzy układ trzech aparatów: 48 Mpix (f/1,8), 8 Mpix (szerokokątny) i 13 Mpix (teleobiektyw). Tylko 48 Mpix? Tak, ale to zupełnie inna matryca, niż ta najczęściej stosowana IMX586. W nowym flagowcu znajdzie się sensor Sony IMX689 o rozmiarze 1/1,3 cala rozwijany wspólnie z firmą Oppo. Jest to matryca nowej generacji o znacznie większych możliwościach niż znane nam dotąd sensory 498 Mpix. Jednocześnie w przeciekach pojawia się druga nowa matryca - Sony IMX708 – która odpowiadać ma za aparat szerokokątny. Przedni aparat to z kolei imponujące 32 Mpix. Jest to matryca Sony IMX616.

Bateria w Oppo Find X2 ma pojemność 4065 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 65 W i bezprzewodowym 30 W. Smartfonem będzie zarządzał system Android 10.

Co ciekawe, według danych z urzędów certyfikacji w Tajlandii i Malezji wynika, że Oppo Find X2 doczeka się także lepszej wersji Pro. Czy model Oppo Find X2 Pro będzie się wyróżniał od podstawowego, dokładnie nie wiadomo, ale jedno ze źródeł podaje, że różnica będzie dotyczyć aparatu z peryskopowym obiektywem, który pozwoli uzyskać cyfrowy zoom do 60x.

Źródło tekstu: GSM Arena, Playfuldroid, Gizmochina