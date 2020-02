Huawei Mate Xs – już wiemy, jak wygląda i ile kosztuje nowy, składany smartfon 5G

Na dzisiejszej wirtualnej premierze firma Huawei pokazała nowości, planowane wcześniej na targi MWC 2020. Szczególną uwagę zwraca rozkładany smartfon Huawei Mate Xs, czyli ulepszona wersja modelu, który swoją premierę miał w Barcelonie rok temu.

O tym, że Huawei pracuje nad Huawei Mate Xs, wiadomo już od kilku miesięcy i miał to być flagowy model prezentowany na targach MWC 2020 w Barcelonie. Po och odwołaniu Huawei w nieco skromniejszej formie przedstawił swoją nowość na wirtualnej konferencji.

W Mate Xs producent zastosowań rozwiązania, które stanowią ulepszenie poprzedniej konstrukcji. Przede wszystkim przeprojektowany został mechanizm zawiasu, który powstać miał pod wpływem inspiracji skrzydłami sokoła. Za stabilną pracę urządzenia, zarówno po otwarciu, jak i złożeniu, odpowiada układ 100 elementów blokujących, które tworzą mechanizm zawiasu. Jak przekonuje producent, ulepszony zawias, który został wykonany z ciekłego metalu na bazie cyrkonu, jest znacznie trwalszy ten niż w poprzednim modelu i umożliwia uzyskanie pełnego zgięcia o 180 stopni.

Huawei szczyci się jeszcze jednym unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Mate Xs. Jest to system chłodzenia wzorowany na... płetwach ryb latających, który został zaprojektowany z myślą o składanej obudowie. Wykorzystano w nim elastyczny grafen z mikroskopijnymi szczelinami, co ma zapewnić odprowadzanie ciepła, które powstaje podczas otwierana i zamykania smartfonu.

Ekran Full View w Huawei Mate Xs po rozłożeniu ma przekątną 8 cali. Składa się z dwóch warstwy poliamidu klasy lotniczej, które zostały połączone za pomocą przezroczystego kleju. Jest to autorska technologia Huaweia, który przekonuje, że tak skonstruowany ekran zapewni zarówno wysoką trwałość, jak i doskonałe odwzorowanie kolorów.

Po złożeniu smartfonu użytkownik Mate’a Xs będzie mógł skorzystać z dwóch ekranów – głównego o przekątnej 6,6 cala oraz dodatkowego, tylnego 6,38 cala.

Huawei Mate Xs – co w środku?

Sercem smartfonu jest układ Kirin 990 (taktowanie do 2,86 GHz, 4x Cortex-A76, 4x Cortex-A55, 16-rdzeniowy GPU Mali-G76 GPU) z modemem 5G Balong 5000. Producent zastosował specjalnie zaprojektowaną antenę, nad którą pracował już długi czas, tak by zapewnić jak najlepszą jakość sygnału 5G i szybkość połączeniu przy zachowaniu płaskiej formy obudowy. Modem działa w standardach 5G NSA i SA i oferować ma pełne spektrum częstotliwości, przy czym w dniu premiery smartfon korzysta tylko z pasma N41 (2515 - 2690 MHz), ale wraz z aktualizacją HOTA ma się pojawić wsparcie dla pasm N38, N77, N79, N1 i N28. Huawei Mate Xs może także działać w standardzie Dual SIM 5G-4G w trybie podwójnej gotowości. Zastosowany układ Kirin 990 zapewnia ponadto rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji dzięki wykorzystaniu architektury DaVinci. Pamięć RAM wynosi 8 GB, a wewnętrzna – 512 GB.

Huawei Mate Xs - aparaty

Huawei Mate Xs wyróżnia się także możliwościami fotograficznymi poczwórnego aparatu, w czym producentowi pomogła firma Leica. Głowna matryca ma 40 Mpix (szeroki kąt, f/1,8, 27 mm), towarzyszy jej aparat ultraszerokokątny 16 Mpix (f/2,2, 17 mm) oraz aparat tele 8 Mpix (f/2,4, 80 mm, OIS). Czwarty aparat to czujnik głębi ostrości 3D. Całość pozwala korzystać ze stabilizacji optycznej OIS i stabilizacji AIS (czyli wspieranej przez sztuczną inteligencję), do tego otrzymujemy optyczny zoom 3x i hybrydowy 30x. Aparat sprawdzi się także w fotografii makro (2,5 cm). Fotografowanie w słabym oświetleniu ułatwić ma wysoka czułość ISO 204800. Co ciekawe, z tego samego aparatu można korzystać, robiąc zdjęcia selfie – tu z pomocą przychodzi dodatkowy wyświetlacz, zapewniający podgląd kadru.

Huawei Mate Xs – system i funkcje

Huawei Mate Xs pracuje pod kontrolą EMUI 10.0.1, czyli własnej wersji systemu stworzoną przez producenta na bazie najnowszej edycji otwartego Androida 10 - AOSP. Nie doświadczymy tu oczywiście aplikacji Google, ale w zamian tego firma proponuje swój własny ekosystem HMS wraz ze wciąż rozbudowanym sklepem AppGallery. W nowym EMUI 10 użytkownik otrzymuje przeprojektowany ekran always-on, a także nowy tryb ciemny.

Wśród zalet, jakie wynikają z rozkładanej formy smartfonu, ma być także natywnie obsługiwana funkcja Multi-Window, która umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji obok siebie i ich interakcję ze sobą – można z jednej do drugiej przenosić tekst, obrazy i dokumenty, posługując się metoda „przeciągnij i upuść”. Producent zadbał także o łatwość przenoszenia plików na laptopy MateBook, jest również opcja sterowania dwoma urządzenia z jednego ekranu.

Nowy zasilany jest akumulatorem 4500 mAh z szybkim ładowaniem 55 W, które pozwoli naładować urządzenie w 30 min.

Huawei Mate Xs – kiedy w sprzedaży?

Huawei Mate Xs został wyceniony na 2499 euro (10 746 zł) i ma być wprowadzony do sprzedaży na całym świecie. Data premiery i cena w Polsce jeszcze nie są znane.

