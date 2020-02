Sony Xperia 1 II oficjalnie: ekran 4K, łączność 5G, DualShock 4, 360 Reality Audio

Sony Xperia 1 II to najnowszy flagowiec w portfolio Sony. Jego oznaczenie wyraźnie sugeruje, z czym mamy do czynienia – to unowocześniona wersja świetnie wyposażonego modelu z zeszłego roku.

Firma Sony miała pokazać swoje nowości na targach MWC 2020, zamiast tego zmuszona była zmienić plany i zorganizować, podobnie jak inni producenci, transmisję on-line. Wirtualna premiera odbyła się w poniedziałek rano, a najważniejszą nowością jest bez wątpienia flagowy smartfon Sony Xperia 1 II.

Jest to następca flagowego modelu Sony Xperia 1 z zeszłego roku. Smartfon doczekał się zmian stylistycznych, lepszego wyposażenia i nowych funkcji.

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest imponujący ekran OLED 6,5 cala o rozdzielczości aż 4K w proporcjach 21:9 z obsługą HDR10. Wyświetlacz pozbawiony jest wycięć, ale Sony wciąż trzyma się stylistyki stosunkowo dużych ramek okalających ekran. Żeby zapewnić jak najwyższa jakość obrazu, firma Sony zastosowała rozwiązanie o nazwie Motion Blur Reduction, który przedstawia jako odpowiednik odświeżania 90 Hz. Telefon z obydwu stron chroni szkło Gorilla Glass 6.

Pod tą dość klasyczną, w stylu Sony, obudową, która zapewnia wytrzymałość na wnikanie pyłów i wody zgodnie z normami IP65/IP68, znalazł się układ Snapdragon 865. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM, a na aplikacje i pliki otrzymujemy 256 GB pamięci wewnętrznej. Funkcje komunikacyjne zapewnia modem Snapdragon X55 5G. Smartfon obsługuje pasma poniżej 6 GHz.

Sekcję fotograficzną w Sony Xperia 1 II tworzą cztery aparaty. Pierwsza matryca ma rozdzielczość 12 Mpix, rozmiar 1/2,6” i obiektyw 16 mm, do tego autofokus Dual-PD. Drugi aparat to również 12 MPix o rozmiarze 1/1,7 z obiektywem 24 mm (szeroki kąt) i autofokusem Dual-PD oraz OIS. Także i trzeci aparat oferuje 12 Mpix, tym razem o rozmiarze matrycy 1/3,4”, ogniskowej 70 mm, z PDAF, OIS i 3-krotnym zoomem optycznym (aparat tele). Wśród podkreślanych przez producenta zalet znalazł się interfejs i funkcje znane z aparatów Sony α. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością do 20 kl./s, wyliczanie parametrów AF/AE3 60 razy na sekundę, wspiera też system Real-time Eye AF (autofokus śledzący oczy) dla ludzi i zwierząt. Funkcja ta przydaje się szczególnie przy fotografowaniu obiektów w ruchu: dzieci, zwierząt lub szybkich akcji w sporcie.

Co więcej, smartfon Xperia 1 II można łączyć z aparatami Sony α. Służący do tego program Imaging Edge for Mobile pozwala używać telefonu do wyzwalania migawki i zmieniania kompozycji, trybu ostrości, czułości ISO i innych ustawień. Aplikacja umożliwia ponadto przesyłanie do smartfona zdjęć zrobionych aparatem α w celu profesjonalnej weryfikacji ich kolorystyki.

Do tego użytkownik otrzyma tryb Cinematography Pro umożliwiający nagrywanie z różnymi ustawieniami liczby klatek na sekundę i dodatkowymi ręcznymi ustawieniami, takimi jak nastawianie ostrości dotykiem czy własny balans bieli

Czwarty tylny aparat to czujnik 3D ToF z autofokusem. Całość firmuje optyka ZEISS. Przedni aparat ma natomiast 8 Mpix.

Ponadto w specyfikacji znajdziemy: przednie głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, wsparcie dla Dolby Atmos i HI-Res Audio oraz technologia dźwięku DSEE Ultimate. Xperia 1 II jest także pierwszym smartfonem z własną funkcją Sony - 360 Reality Audio – można z niej skorzystać np. w Tidal, który daje 3 miesiące darmowego abonamentu dla nabywców tego modelu. Z kolei technologia DSEE Ultimate wykorzystuje sztuczną inteligencję, by w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i przepływność dźwięku. Dzięki niej każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie to działa w słuchawkach przewodowych i bezprzewodowych, przy słuchaniu muzyki ze źródeł lokalnych i w transmisji strumieniowej.

Producent pomyślał też o graczach: zapewnił m.in. wsparcie dla gier 21:9 czy bezprzewodową obsługę kontrolera DualShock 4, a także wsparcie dla Quallcomm Elite Gaming. Taka konfiguracja jest obecnie zgodna z grą Call of Duty: Mobile. System „Pomocnik gracza”, wprowadzony w modelu Xperia 1 w celu polepszenia wrażeń podczas gry, zyskał w smartfonie Xperia 1 II dodatkową funkcję. Jest nią „Ustawienie współzawodnictwa”, powodujące przypięcie ekranu aplikacji i przeobrażenie smartfonu w dedykowane urządzenie do gier, zapewniające równe szanse w sportach elektronicznych. Lepsze wrażenia w czasie gry to również efekt szybszych niż w modelu Xperia 1 reakcji na dotyk.

Bateria 4000 mAh z szynbim ładowaniem - jej zasilenie do poziomu 50% ma trwać 30 minut. Smartfon może być ładowana bezprzewodowo.

Smartfon Xperia 1 II będzie oferowany w wersji czarnej i fioletowej i dostarczany z zainstalowanym systemem Android 10. Jego sprzedaż rozpocznie się późną wiosną 2020 r.

