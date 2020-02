Sony Xperia 10 II – wodoszczelny średniak z ekranem OLED 21:9

Drugi zaprezentowany dziś przez Sony na wirtualnej premierze smartfon to średniopółkowy model Sony Xperia 10 II. Jego specyfikacja nie jest już tak wyśrubowana, jak Xperii 1 II, jednak wciąż może wzbudzić zainteresowanie fanów marki.

Sony Xperia 10 II ma 8,2 grubości, tylko 69 mm szerokości i 151 g wagi, jest więc stosunkowo smukły, co powinno ułatwić jego trzymanie. Zaletą konstrukcji jest odporność na wodę i pył na poziomie IP65/IP68 oraz wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass 6.

Sony Xperia 10 II to smartfon z ekranem OLED o przekątnej 6 cali, rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 21:9. W wyświetlaczu producent zastosował znaną z telewizorów BRAVIA i dostosowaną do smartfonów technologią TRILUMINOS Display for mobile. Atutem urządzenia ma być funkcją optymalizacji obrazu filmowego, która sprawia, że czerń nabiera większej głębi, a kolory stają się bardziej intensywne. Ekran pozwala też skorzystać z funkcji „wiele okien”, czyli trybu równoczesnego wyświetlania dwóch ekranów lub aplikacji zapewniający efektywną wielozadaniowość.

Sercem modelu Sony Xperia 10 II jest układ Snapdragon 665 (11 nm, Kryo 260 do 2 GHz, GPU Adreno 610 GPU) połączony z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Łączność zapewnia LTE i Wi-Fi 802.11ac.

Z tyłu obudowy znajdziemy potrójny aparat – główny o rozdzielczości 12 Mpix, a pozostałe dwa to czujniki 8 Mpix. Ogniskowe obiektywów to kolejno: 16 mm (superszerokokątny), 26 mm (szerokokątny) i 52 mm (teleobiektyw). Producent zachwala możliwość użycia ustawień takich jak: „potrawy”, „portret” bądź „noc” - ten ostatni ma zapewnić dobrą jakość obrazu w słabym oświetleniu. Smartfon pozwala robić zdjęcia w formacie 21:9 i nagrywać filmy 4K. Aparat do selfie ma natomiast rozdzielczość 8 Mpix.

Producent obiecuje także dobrej jakości system audio. Obsługiwany jest dźwięk o wysokiej rozdzielczości, reprodukowany zarówno przez gniazdo 3,5 mm, jak i bezprzewodowo, a także technologia DSEE HX, która optymalizuje dźwięk ze stratnych plików MP3 lub AAC do jakości zbliżonej do dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Energię do pracy telefonu Sony Xperia 10 II dostarcza bateria o pojemności 3600 mAh. Producent dodał tu znaną już funkcję „Ochrona baterii”, która ładuje telefon do 90%, wstrzymuje ładowanie, po czym doładowuje baterię do 100% tuż przed godziną budzenia. Z kolei funkcja adaptacyjnego ładowania Xperia kontroluje parametry ładowania, by nie dopuścić do przeciążenia baterii.

Smartfon Xperia 10 II będzie sprzedawany w wersji czarnej i białej i dostarczany z zainstalowanym systemem Android 10. Jego sprzedaż na wybranych rynkach rozpocznie się wiosną 2020 r.

