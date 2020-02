Ta Xperia to może być hit - weźmiecie L4?

Firma Sony ujawniła dzisiaj jedną ze swoich tegorocznych nowości z serii Xperia. Smartfon Xperia L4 to urządzenie z pogranicza niższej i średniej klasy, które nie oferuje przesadnie wyśrubowanych parametrów, ale zwraca uwagę ekranem o proporcjach 21:9 i potrójnym aparatem.

Sony Xperia L4 to model z ekranem IPS o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+ (720p). Od innych telefonów o podobnych parametrach produkt japońskiej firmy wyróżnia się proporcjami ekranu - 21:9 - które stosowane są raczej w modelach z wyższej półki, ale do tych nieco tańszych trafiają rzadko. Producent przekonuje, że taki ekran zapewnia wygodną obsługę bez konieczności przewiania treści. Użytkownik może ponadto używać dwóch aplikacji równocześnie, wyświetlając je w osobnych oknach o dogodnej wielkości. Elementem ułatwiającym obsługę jest także funkcja „boczny sensor”, zapewniająca łatwy dostęp do ulubionych aplikacji.

Sercem telefonu Xperia L4 jest układ firmy MediaTek – średniopółkowy, ośmiordzeniowy Helio P22, który można do pewnego stopnia porównać z popularnym procesorem Snapdragon 625. Do tego użytkownik otrzyma 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Warto dodać, że ten sam układ Helio P22 zastosowany był w poprzednim modelu – Xperia L3 – więc widać, że producent tnie koszty.

Smartfon Xperia L4 wyposażonym został w potrójny aparat z główną matrycą 13 Mpix, aparatem superszerokokątnym o matrycy 5 Mpix i aparatem do pomiaru głębi 2 Mpix. Aplikacja aparatu oferuje tryby filmowania i fotografowania w proporcjach 21:9.

Pod obudową znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 3580 mAh z szybkim ładowaniem. Producent zaimplementował także funkcję adaptacyjnego ładowania, która zapobiega przeciążeniu ładowanego akumulatora i pomaga dłużej utrzymać go w dobrym stanie.

W specyfikacji znajduje się także wyjście audio jack 3,5 mm, port USB typu C, czytnik linii papilarnych, jednak pozostałe, pełne dane L4 nie zostały jeszcze ujawnione przez producenta.

Sprzedaż smartfonu Sony Xperia L4 na wybranych rynkach rozpocznie się wiosną 2020 r. Urządzenie będzie dostępne w dwóch kolorach, czarnym i niebieskim. Cena nie jest jeszcze znana, ale poprzednik na polskim rynku w dniu premiery kosztował 899 zł – a więc dość sporo – teraz jednak można go już mieć za około 600 zł. Miejmy nadzieję, ze Xperia L4 wystartuje z nieco niższego pułapu.

AKTUALIZACJA: Jak wynika z kolejnych informacji, jakie do nas napłynęły, cena wyniesie 999 zł - przy czym o jej ostatecznej wysokości decydują same sklepy.

