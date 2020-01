Nowa flagowa Sony Xperia 5 Plus - wraca jack 3,5 mm

Pojawiły się rendery nadchodzącej flagowej Xperii, będzie to Sony Xperia 5 Plus. Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich - Sony postanowił przywrócić jacka 3,5 mm.

Rendery zawdzięczamy współpracy SlashLeaks oraz OnLeaks. Okazuje się, że nowa Xperia (najczęściej pojawia się numer 5 Plus, jednak czasami jest też 1.1) będzie niewiele większa od zeszłorocznej Xperii 1. Nadchodzący flagowiec będzie miał wymiary 168,2 x 71,6 x 8,1mm, z kolei jej poprzedniczka miała 167 x 72 x 8,2 mm. Z drugiej strony (jak widzimy) nowy telefon będzie nieco węższy. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,6 cala.

Z renderów wynika, że Sony szykuje czytnik linii papilarnych z boku urządzenia i fizyczny przycisk aparatu. To żadne zaskoczenie, to tradycyjne znaki rozpoznawcze japońskiej firmy. Ciekawe jest jednak co innego. Okazuje się, że Xperia 5 Plus będzie miała jacka 3,5 mm. Wróci on zatem po dwuletniej przerwie (zniknął wraz z serią XZ2).

A kiedy nowy smartfon zadebiutuje? Najpewniej na MWC 2020 w hiszpańskiej Barcelonie. Przewidujemy Snapdragona 865 i 12 GB RAM.

Źródło tekstu: slashleaks, onleaks