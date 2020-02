Huawei Watch GT Sport i Watch GT Active za 499 zł

Huawei Watch GT Sport i Watch GT Active – świetne zegarki sportowe są dostępne w niższej cenie. Do 15 marca można je kupić za 499 zł.

Huawei Watch GT Sport i Watch GT Active wyróżniają się między innymi długim czasem pracy bez ładowania. Zegarki z tej serii mogą pracować nawet dwa tygodnie z dala od ładowarki, co w tej kategorii jest sporym osiągnięciem. Nic dziwnego, że zegarki te trafiły już do 3 milionów nowych właścicieli.

Do tego zegarki Huawei Watch GT dobrze wyglądają i są funkcjonalne. Pomagają monitorować stan zdrowia, zapisując informacje o aktywności fizycznej i jakości snu. Mają wbudowane programy do monitorowania wysiłku dla różnych dyscyplin sportowych. Moją ulubioną funkcją jest jednak możliwość szybkiego znalezienia smartfonu z pomocą zegarka.

Oba modele mają okrągłe, kolorowe ekrany AMOLED o średnicy 1,39 cala. Watch GT Sport wyposażony jest w silikonowy pasek sportowy, który sprawdzi się podczas aktywności sportowych. Huawei Watch GT Active wyróżnia się obudową z wysokiej jakości materiałów – ceramiki i tytanowej stali nierdzewnej – dzięki czemu jest lekki i bardzo solidny. Ten model został wyposażony w elastyczny pasek wykonany z syntetycznego, hipoalergicznego kauczuku.

Zobacz: Huawei Watch GT Active - nowy smartwatch dla aktywnych zaprezentowany w Paryżu

Zobacz: Test Huawei Watch GT 2. Godny następca popularnego zegarka

Huawei zadbał o to, by zegarki były w stanie wyprzedzić konkurencję także ceną. Do 15 marca zegarki Huawei Watch GT kosztują tylko 499 zł. Promocja obowiązuje na huawei.pl oraz w sklepach z elektroniką: w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.