Plus: VoLTE i VoWiFi od teraz dla wszystkich

Od 22 grudnia klienci sieci Plus będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw technologii VoLTE i VoWiFi. Po szerokim pilotażu usługi i wsparciu dla telefonów marki Samsung, sieć gotowa jest wreszcie na jej komercyjne uruchomienie.

VoLTE i VoWiFi dla wszystkich w Plusie

22 grudnia sieć Plus uruchamia dwie usługi podwyższające jakość połączeń - VoLTE i VoWiFi. Pozwalają one przenieść ciężar połączeń głosowych z 2G i 3G do wydajniejszych standardów łączności. VoLTE dodatkowo umożliwia płynne przełączanie karty SIM z 5G na LTE na czas trwania połączenia głosowego.

Plus ma VoLTE i VoWiFi w ofercie abonamentowej i na kartę

Co bardzo istotne, operator nie ogranicza startu usług jedynie do swoich klientów abonamentowych, z dobrodziejstwa skorzystają też użytkownicy ofert na kartę.

Co równie ważne - do obsługi VoWiFi, czyli połączeń głosowych realizowanych za pośrednictwem hotspota Wi-Fi, nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji. Wcześniej sieć oferowała VoWiFi jedynie za pośrednictwem dodatkowego programu - taka możliwość nadal zostaje, co może się przydać, jeśli Twój telefon nie jest jeszcze na liście zgodnych urządzeń z natywnym VoWiFi Plusa.

Nie tylko Samsung, ale jeszcze nie Apple

Sieć Plus od długiego czasu testowała działanie VoLTE na smartfonach Samsunga. Pod koniec testów z usługi korzystało już kilkaset tys. osób - teraz wreszcie VoLTE i "pełne" VoWiFi dostępne będą dla każdego i to niekoniecznie na Samsungach.

Na liście wciąż nie ma co prawda iPhone'ów, których sieć nie ma w swojej ofercie, ale są wybrane modele Sony, LG i ZTE. W przypadku telefonów marki Samsung lista kompatybilności jest jednak najdłuższa. Wszystkie szczegóły i listę zgodnych urządzeń będzie można sprawdzić już 22 grudnia na specjalnie przygotowanej stronie operatora.

Sieć będzie stale aktualizować listę zgodnych urządzeń - znaczna część z Was zapewne czeka na zgodność z telefonami marek Huawei i Xiaomi. Podpytamy o nie u operatora.

Jak włączyć VoLTE i/lub VoWiFi w sieci Plus?

W przypadku VoLTE klienci zielonego operatora nie muszą uruchamiać żadnej dodatkowej usługi, nie są potrzebne kody czy specjalne SMS-y aktywacyjne. Jeśli Twój telefon znajdzie się na liście kompatybilnych urządzeń, a będziesz mieć jakieś problemy z zalogowaniem się, zerknij do ustawień połączeń w telefonie, czy VoLTE jest aktywne.

W przypadku VoWiFi procedura jest nieco bardziej skomplikowana - poznamy ją 22 grudnia.

Wiadomość będzie aktualizowana wraz z napływem dodatkowych informacji

