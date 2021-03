T-Mobile będzie świadczyć usługi na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło przetarg na świadczenie usług telefonii komórkowej. Zwyciężył T-Mobile, choć zaoferował najwyższą cenę.

Resort spraw zagranicznych rozstrzygnął przetarg na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz MSZ. Co ciekawe, wybrana została oferta operatora, który zaproponował najwyższą cenę. W tym przypadku ważniejsze okazało się jedno z kryteriów jakościowych - T-Mobile Polska między innymi jako jedyny zaoferował usługę WiFi Calling, za co otrzymał 5 punktów.

Zobacz: T-Mobile szykuje się do wyłączenia 3G, za to udostępni VoLTE i 5G w prepaidach

Zobacz: Wyniki T-Mobile Polska po 2020 roku: wyższe przychody, więcej klientów

Jak podaje MSZ w ogłoszeniu, przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług telekomunikacyjnych przez okres 10 miesięcy albo do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewniać mają między innymi: łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie terminali komórkowych posiadanych przez zamawiającego oraz nowych kart SIM dostarczonych przez wykonawcę (bez dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego w przypadku zmiany dotychczasowego operatora) albo posiadanych przez zamawiającego kart SIM (w przypadku wyboru dotychczasowego wykonawcy),

zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze nie mniejszym niż 97 % powierzchni kraju oraz we wszystkich budynkach zajmowanych przez zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umożliwiającym swobodną realizację połączeń głosowych (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe i międzynarodowe),

dostawa licencji dostępowych CAL (Client Access Licence) typu BlackBerry Secure UEM & Productivity Suites – Freedom Suite lub nowszych, lub równoważnych,

dostawa kart SIM,

zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych w jedną sieć korporacyjną,

zapewnienie wsparcia technicznego i nadzoru nad realizowanym zamówieniem.

Przy wyborze wykonawcy zlecenia kierowano się następującymi kryteriami:

kryterium jakości - opłaty za połączenia międzynarodowe, waga 25,

kryterium jakości - wspólny dla wszystkich aktywacji roamingowy pakiet transmisji danych obowiązujący poza terenem UE, waga 10,

kryterium jakości - zapewnienie usługi WiFi Calling (VoWiFi) na wszystkich kartach SIM, waga 5,

cena, waga 60.

Cena, którą zaproponował T-Mobile, wyniosła 1,971 mln zł brutto. To pozwoliło magentowemu operatorowi uzyskać łącznie 96,63 punktu. Polkomtel (operator sieci Plus) zaproponował ofertę kosztującą 1,860 mln zł brutto, co przełożyło się na 95 punktów. Oferta Orange Polska (1,798 mln zł brutto) została odrzucona.

Zobacz: Sieć komórkowa Otvarta ma już trzy lata

Zobacz: Cyfrowy Polsat sprzedaje infrastrukturę sieciową Polkomtelu za 7 mld zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wikipedia

Źródło tekstu: ted.europa.eu, telko.in