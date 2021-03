Play na kartę i wielka loteria z pulą nagród o wartości miliona złotych

Play zaprasza użytkowników swoich ofert na kartę, w tym również Red Bull Mobile, do udziału w wielkiej loterii. Za dołączenie do niej oraz kolejne czynności w aplikacji Play24 otrzymają oni darmowe losy, dzięki którym można wybrać nawet 100 tysięcy złotych. Łączna pula nagród wynosi milion złotych.

Loteria w Play na kartę potrwa do 21 czerwca 2021 roku. Raz w miesiącu losowana będzie nagroda główna, czyli 100000 złotych. Klienci mogą także liczyć na nagrody natychmiastowe, które można wygrać w aplikacji Play24: e-bon 300 zł lub 2000 zł na karcie przedpłaconej.

Każdy los to szansa na nagrodę, a ich zbieranie jest bardzo proste. Każdy uczestnik dostaje coś na start. Za samo przeniesienie numeru do oferty Play na kartę klienci otrzymają aż 20 losów. Można także je otrzymać uzupełniając konto przez aplikację Play24: od 1 losu przy doładowaniu za 10 zł, aż do 10 losów doładowując konto za minimum 100 zł. Kolejnym sposobem jest także aktywacja pakietów w aplikacji Play24: każda aktywacja pakietu za co najmniej 10 zł to dodatkowy los na loterii.

Dodatkowo, każdy uczestnik loterii może skorzystać z promocji „GB od Play”, dzięki której oprócz losów otrzyma tyle samo darmowych gigabajtów.

Potwierdzenie udziału w loterii, zbieranie losów, odbiór dodatkowych GB oraz sprawdzenie wygranej odbywa się przez aplikację Play24, którą można pobrać ze sklepów Google Play (Android) i App Store (iOS).Umożliwia ona łatwy dostęp do konta przez całą dobę i zarządzanie dodatkowymi usługami czy pakietami. Bezpośrednio z niej można też w szybki i bezpieczny sposób doładować konto, a także kontrolować zużycie pakietu internetowego i wszystkie koszty.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie loterii oraz regulaminie promocji „GB od Play”, a także na stronie www.play.pl/loteria.

Źródło tekstu: Play