Play na wiosnę podwaja gigabajty w abonamentach

Play przygotował wiosenną ofertę abonamentów, w której podwaja liczbę dostępnych gigabajtów. W taryfach L i HOMEBOX oznacza to aż 140 GB (każdy z numerów) na korzystanie z Internetu.

Wiosenny abonament komórkowy w Play to nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y czy MMS-y. Tym razem operator postawił na dwukrotnie większe paczki danych, które powinny zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników, mogących liczyć nawet na 140 GB miesięcznie. Podwojona paczka Internetu zostaje przyznana klientowi na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze nową, czy przedłuży obecną umowę.

Wielkość pakietów internetowych w poszczególnych taryfach wygląda teraz tak:

Play S 35 zł/mies. - 6 GB ,

, Play M 55 zł/mies. - 40 GB ,

, Play L 75 zł/mies. - 140 GB ,

, Play HOMEBOX 85 zł/mies. - 140 GB.

Z usług Play opłaca się korzystać również w DUECIE i RODZINIE. Opłata za drugą i kolejne karty SIM wynosi 35 zł miesięcznie po rabatach, niezależnie od wybranego planu, a piąta karta wydawana jest gratis. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze swoich telefonów, jednocześnie obniżając miesięczne koszty całej grupy.

Co więcej, w planach Play M, Play L oraz Play HOMEBOX klienci zyskują dostęp do usługi telewizyjnej Play Now z Pakietem Podstawowym w cenie abonamentu lub usługi Bezpieczna Rodzina w wersji Standard na cały czas obowiązywania umowy. Osoby wybierające te taryfy mogą także korzystać z technologii 5G w ramach sieci operatora. Dodatkowo, w taryfie Play HOMEBOX klienci otrzymują również dodatkową kartę SIM mogącą służyć jako Internet domowy bez limitu GB z pakietem 150 GB z pełną prędkością.

Do oferty można dobrać dowolny smartfon z oferty Play. Operator szczególnie poleca smartfony Samsung Galaxy A02s z pojemną baterią 5000 mAh i wyposażonym w trzyobiektywowy aparat oraz Oppo A15s z dużym ekranem 6,52” wprost stworzonym do oglądania Play Now oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Oba smartfony dostępne są za 1 zł na start.

Klienci Play wybierający usługę Internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R w abonamencie za 50 zł również mogą liczyć na podwojone GB. Co miesiąc otrzymają oni dostęp do Internetu z pakietem 200 GB z pełną prędkością zamiast dotychczasowych 100 GB.

Klienci korzystający z ofert Play mogą zarządzać swoim kontem w Play24. Umożliwia ona łatwy dostęp do konta przez całą dobę i zarządzanie dodatkowymi usługami czy pakietami. Bezpośrednio z niej można też w szybki i bezpieczny sposób opłacić fakturę a także kontrolować zużycie Internetu i wszystkie koszty.

Promocja obowiązuje do końca maja 2021 roku. Nowe oferty i szczegóły na ich temat są już dostępne na stronie www.play.pl, w sprzedaży telefonicznej oraz w salonach operatora.

