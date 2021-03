5 GB i darmowe rozmowy, czy pierwszy dzień wiosny w Orange na kartę

Od pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca, dzieli nas jeszcze kilka dni, ale w Orange na kartę już dziś startuje związana z tym promocja. Można dostać 5 GB i darmowe rozmowy. To znana już z poprzednich okazji akcja w kolejnej odsłonie.

Dzięki akcji „Pierwszy dzień wiosny” można zyskać za darmo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni w prezencie od Orange. Jest to już znana z poprzednich okazji operatora akcja skierowana do użytkowników Orange na kartę, którzy nie korzystają z ofert bez limitu.

Promocja dostępna dla użytkowników taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę oraz abonentów oferty Zetafon, korzystających z ww. taryf. Z promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy mają aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” oraz „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji jednorazowej i cyklicznej. Wymogiem uczestnictwa w promocji jest też utrzymanie aktywnego konta.

Jak skorzystać z promocji „Pierwszy dzień wiosny” w Orange?

Żeby skorzystać z wiosennej promocji w Orange na kartę, wystarczy wysłać SMS o treści WIOSNA pod bezpłatny numer 364.

Usługę można włączyć w dniach 17-21 marca 2021 roku. Prezent jest ważny przez 5 dni od dnia aktywacji.

Wiosenna promocja w Orange na kartę włączy się samoczynnie po wysłaniu SMS-a. Każdy użytkownik może skorzystać z niej jednorazowo. Szczegóły akcji „Pierwszy Dzień Wiosny” znajdują się w poniższym regulaminie, a także na stronie operatora: www.orange.pl/nakarte.

