T-Mobile: tańsze smartfony z okazji Happy Fridays

W najbliższej odsłonie akcji Happy Fridays T-Mobile nie zaskakuje i wraca do wcześniej już wielokrotnie oferowanej zniżki na smartfony w abonamencie. Bonus można odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez SMS.

Dla tych, którzy w najbliższym czasie planują zakup nowego telefonu, magentowy operator przygotował w tym tygodniu, w ramach akcji Happy Fridays, voucher o wartości 100 zł na wybrane smartfony.

Oferta dotyczy urządzeń dostępnych w ofercie operatora, w abonamencie na 24 miesiące, dla nowej umowy w taryfie S, M, L i XL.

Jak skorzystać z akcji Happy Fridays?

Voucher o wartości 100 zł dostępny jest dla klientów, którzy zdecydują się na abonament w T‑Mobile. Bonus będzie można pobrać w najbliższy weekend – od 19 do 21 marca br. w aplikacji „Mój T‑Mobile” lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „HF” na bezpłatny numer 80800.

Następnie osoby, które aktywują prezent w ten sposób, otrzymają w odpowiedzi zwrotnej kod uprawniający do wykorzystania zniżki – będzie on ważny do 23 marca.

Voucher można zrealizować w dowolnym kanale sprzedaży, tj. w sklepie internetowym t-mobile.pl, sklepach stacjonarnych, autoryzowanych punktach sprzedaży lub poprzez infolinię. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz.

Źródło tekstu: T-Mobile