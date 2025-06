Na taki film długo czekaliśmy. Zwiastun tak dobry, że aż strach

Frankenstein powraca

Nie jest żadną tajemnicą, że reżyser Guillermo del Toro, marzył o nakręceniu własnej wersji kultowego "Frankensteina" odkąd tylko chwycił za kamerę. Sam twierdził wielokrotnie w wywiadach, że to właśnie książka Mary Shelley ukształtowała go w dużym stopniu jako twórcę. A marzenia są od tego, aby je spełniać i jemu nic nie stanęło na przeszkodzie, aby je urzeczywistnić. I tak film o tytule "Frankenstein" zadebiutuje na Netflixie już w listopadzie.

Tylko potwory udają Boga

I choć Mary Shelley napisała swoją powieść jako nastolatka i to dawno temu, bo w 1818 roku, to w dalszym ciągu jest ona aktualna i stanowi inspirację dla współczesnych twórców. Zagadnienia dotyczące istoty człowieczeństwa i granic ludzkiej ingerencji w życie jednostki jest trapiące także i dziś. Weźmy za przykład, chociażby niedawny film, który zgarnął cztery Oscary, "Biedne Istoty". Nadal lubimy taką tematykę. Victor Frankenstein to ktoś, kto ogarnięty pasją do nauki zabawił się w Boga i prawdopodobnie film w nim w roli głównej, po raz kolejny, odniesie sukces. Przynajmniej pod kątem oglądalności.