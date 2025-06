T-Mobile mocno przyspiesza. Już 4 tys. stacji z 5G w paśmie C

MAMY TO! 4000 stacji bazowych 5G Bardziej już online! To ogromny sukces i efekt konsekwentnej pracy – z każdym tygodniem nasza mapa pokrywa się coraz bardziej magentowym blaskiem!

I tak w ciągu ostatnich dni do lokalizacji, które znalazły się w zasięgu 5G Bardziej, dołączyły: Bogatynia, Bolesławiec, Dynów, Golina, Gorlice, Kuźnia Raciborska, Kępno, Opalenica, Pilzno, Rzepin, Trzebinia i Zdzieszowice. Dzięki rozbudowie 5G Bardziej szybki internet mobilny T-Mobile dociera już nie tylko do największych aglomeracji, ale także do coraz większej liczby mniejszych miast i miejscowości, co przekłada się na realne korzyści dla użytkowników w całym kraju.