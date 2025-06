Plus i Polsat Box – wybierz swój skład i korzystaj, jak chcesz

Mniej znaczy więcej – czyli jak nie zgubić się w gąszczu usług

Ile razy zdarzyło Ci się porzucić zakupy online, bo nie mogłeś zdecydować, który pakiet Internetu wybrać? A może od miesięcy zwlekasz z wymianą abonamentu, bo porównywanie warunków przyprawia Cię o ból głowy? Plus i Polsat Box dobrze znają ten problem. Ich nowa propozycja to odpowiedź na zmęczenie nadmiarem opcji: jasne zasady, konkretne ceny i wygoda, która pozwala odetchnąć z ulgą .

Składanie usług jak klocków – prosto, przejrzyście, po Twojemu

A ile to kosztuje? W przypadku wariantu M wygląda to tak:

Dodatkowo, gdy połączysz abonament komórkowy z inną usługą w ramach Usług Łączonych , Twój pakiet danych w abonamencie komórkowych wzrośnie z 60 GB do aż 180 GB miesięcznie . A to wszystko bez haczyków, bez ukrytych warunków – ceny są jasne i nie zmieniają się po kilku miesiącach.

Jeszcze więcej za niewiele więcej

Potrzebujesz szybszy Internet, więcej kanałów telewizyjnych lub więcej GB? Za dodatkowe 30 zł/mies. możesz powiększyć wszystkie wybrane usługi z wariantu M do L. Co to daje? Konkretne korzyści: