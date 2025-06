Bank węszy w twoich finansach? Może zablokować Ci konto

O sprawie informuje serwis Bankier.pl . Czytelnik przesłał mi ankietę, którą otrzymał od Citi Handlowego. W niej ma poinformować o swoich źródłach dochodu, planach co do przelewów zagranicznych, a także przekazać informacje na temat ewentualnego obrotu kryptowalutami.

Pytania mogą wydawać się absurdalne. Sam zainteresowany stwierdził, że to jego sprawa i dziwi się, że bank pyta o coś takiego. A jak wygląda to w praktyce? Okazuje się, że bank nie tyle może, ile wręcz musi to robić.

Bank pyta o źródła dochodu

Jeśli bank wykryłby jakieś transakcje niezgodne z deklaracją klienta, to zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań, zgodnych z wymogami ustawy. Jeśli pojawią się wątpliwości co do źródła przychodów, to instytucja finansowa jest wręcz zobowiązana do zablokowania konta. Wtedy może poprosić klienta o wyjaśnienia.