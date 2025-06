Scena jak z filmu. Napadli na ciężarówkę i ukradli 2810 Nintendo Switch 2

Wszystko miało miejsce 8 czerwca, jednak sprawa została nagłośniona dopiero teraz. Otóż z naczepy ciężarówki, która przewoziła Nintendo Switch 2 z siedziby Nintendo of America znajdującej się w Redmond do sklepów GameStop w Teksasie. Podczas postoju w Love's Truck Stop w mieście Bennett w Kolorado kierowca odkrył, że ktoś włamał się do przyczepy i ukradł kilka palet z konsolami.

Kradzież Nintendo Switch 2

Biorąc pod uwagę skalę kradzieży i fakt, że nikt niczego nie zauważył, to musiała to być zaplanowana i skrupulatnie przeprowadzona akcja. Wartość skradzionych konsol szacuje się na 1,4 miliona dolarów, czyli około 5,21 miliona złotych.

Władzom jak dotąd nie udało się ustalić nawet, w którym momencie podróży doszło do kradzieży, a co dopiero znaleźć winnych. Sam kierowca natomiast nie miał pojęcia, co znajduje się w jego transporcie. Jedyną informacją jako dostał, było, że przewozi gry i zabawki. Oznacza to, że złodzieje musieli być lepiej poinformowani od niego.