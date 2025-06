Switch 2 już złamany przez hakerów. Szybko poszło

Switch 2 już złamany

Warto podkreślić, że technika ROP nie polega na bezpośrednim wykonywaniu natywnego kodu, lecz na manipulowaniu istniejącym kodem w celu rysowania grafiki bezpośrednio na ekranie. Określenie "userland" odnosi się do kodu działającego poza jądrem systemu, co oznacza brak pełnych uprawnień systemowych lub bezpośredniego dostępu do sprzętu.