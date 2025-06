Viaplay zostaje w Polsce dzięki Megogo. Znamy ofertę i ceny

W związku z zakończeniem działania usługi streamingowej Viaplay w Polsce, cieszymy się, że możemy wspierać MEGOGO w oferowaniu nowych pakietów, które zapewnią nieprzerwany dostęp naszym widzom. Pakiet Eleven Sports i Viaplay Filmy i Seriale odzwierciedla nasz dotychczasowy pakiet Viaplay Medium, co ułatwi przejście obecnym subskrybentom i będzie atrakcyjną propozycją cenową dla nowych widzów. Uwzględnienie Viaplay Filmy i Seriale w wielu pakietach MEGOGO to również opłacalny sposób dla polskich widzów na korzystanie z wysokiej jakości treści filmowych, serialowych i sportowych. To partnerstwo doskonale wpisuje się w globalną strategię Viaplay, zakładającą wspieranie lokalnych platform dzięki naszemu międzynarodowemu katalogowi treści premium oraz wieloletniemu doświadczeniu.

Vanda Rapti, EVP Viaplay Group, Viaplay Select & Content Distribution