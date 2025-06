To musisz obejrzeć. Teraz jest ku temu świetna okazja

Serwis streamingowy SkyShowtime jest obecny w Polsce od ponad 2 lat. Zadebiutował w naszym kraju w lutym 2023 roku. Od tego czasu co chwilę serwuje nam świetne filmy i seriale, ale w ostatnim czasie dołożył do listy dwa dzieła, które powinny przekonać każdego, kto jeszcze z niego nie korzystał.

Langer, czyli historia, która mrozi krew w żyłach

Pierwszym z powodów, dla którego warto skorzystać z oferty SkyShowtime jest najnowszy serial Langer. Powstał on na motywach prozy Remigiusza Mroza o dokładnie tym samym tytule. Mówimy o pisarzu, który od kilku lat znajduje się na samym na czele najbardziej poczytnych autorów w naszym kraju. Już to mówi samo za siebie.

Kim jest tytułowy Langer? Człowiekiem niezwykle charyzmatycznym, przystojnym, a do tego bogatym. Prowadzi wiele biznesów, ale przy okazji też fundację charytatywną, w której pomaga narkomanom zerwać z nałogiem i wrócić do życia. Rzecz w tym, że Piotr Langer skrywa też ogromną tajemnicę. Pod płaszczem urokliwego człowieka kryje się potwór.

Nie chcę zdradzać zbyt wiele z fabuły, ale zapewniam, że to historia bardzo nieoczywista, z wieloma zwrotami akcji i zaskakującym zakończeniem. Fani seriali, które trzymają w napięciu, na pewno będą usatysfakcjonowani. W głównych rolach występują: rewelacyjny Jakub Gierszał jako Langer, Julia Pietrucha w roli Niny Pokory, Magdalena Boczarska jako Karolina Siarkowska i Piotr Adamczyk jako Olgierd Paderewski. Tak gwiazdorska obsada to kolejny argument, aby sprawdzić najnowszy serial na SkyShowtime. Na pewno się nie zawiedziecie.

Gladiator 2, czyli co wydarzyło się później

Gdyby zapytać o najbardziej kultowe filmy, to jestem przekonany, że na liście większości osób znalazłby się Gladiator. Dzieło Ridleya Scotta na zawsze zapisało się w historii światowej kinematografii. Sam regularnie do niego wracam, aby odświeżyć sobie historię Generała Maximusa.

Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, co stało się później? W którym kierunku podążył Rzym po obaleniu Kommodusa? Na to pytanie odpowiada Gladiator II, który jest już dostępny w serwisie streamingowym SkyShowtime. Poznajemy w nim dalsze losy wielu bohaterów. Po raz kolejny wracamy też na arenę walk gladiatorów.

Gladiator 2 to pod wieloma względami film podobny do pierwszej części. Charakteryzuje się niesamowitymi efektami, pięknymi strojami i ciekawą historią. Jest to propozycja obowiązkowa dla fanów Generała Maximusa, która robi to, co filmy robić powinny – dostarcza kawał dobre rozrywki. Bez wątpienia najjaśniejszym punktem obrazu jest rewelacyjny w swojej roli Denzel Washington. Chociażby dla niego warto Gladiatora II obejrzeć.