T-Mobile rozdaje darmowy Internet. W sam raz na wakacje

T-Mobile przygotował specjalną ofertę dla użytkowników magentowych ofert na kartę (taryfa GO!) i MIX (taryfa Frii MIX). Przez kilka najbliższych dni mogą oni aktywować bezpłatny pakiet 1 GB danych do wykorzystania w roamingu UE . Należy się jednak spieszyć, ponieważ czas na odbiór prezentu kończy się 23 czerwca 2025 roku .

Jak odebrać prezent?

Aby skorzystać z prezentu i odebrać darmowy 1 GB Internetu w roamingu UE, należy wykonać kilka prostych kroków. Zaczynamy od zalogowania się w aplikacji Mój T-Mobile i przejścia do zakładki "Usługi dodatkowe". Tam wybieramy odpowiednią opcję i ją aktywujemy. By to było możliwe, nasza karta SIM musi być aktywna i dawać możliwość wykonywania połączeń, a saldo konta musi być dodatnie.