Air Fryer z Lidla w świetnej promocji. Gazetka o tym miliczy

Okazuje się, że gazetka nie zawsze zdradza wszystko. W sklepie natknąłem się na wystawę pudeł z różnego rodzaju sprzętem AGD. Największą uwagę przykuł Air Fryer MasterPro . Ta frytkownica beztłuszczowa oferuje olbrzymią misę jak na swoje skromne wymiary, a przy okazji kosztuje grosze. W sklepie internetowym Lidla widnieje ona za 259 zł. Z kolei ja jestem pewny, że widziałem ją za 249 zł, chociaż niestety, nie zrobiłem zdjęcia cenówki. Możliwe więc, że się mylę co do ceny, jednak nawet jeśli jest za 259 zł , to wciąż mamy tu świetną cenę.

Air Fryer z Lidla

Frytkownica ta oferuje misę o pojemności 6 litrów przy wymiarach 35 × 28 × 33 cm . Jest to więc bardzo dużo przestrzeni. Ma ona moc 1500 W i nagrzewa się do 200 stopni Celsjusza . Oferuje także liczne tryby pracy, oraz ma kosz z nieprzywieralną powłoką, który łatwo się myje.

Pamiętajcie także, że opisuję tu tylko to, co spotkałem w Lidlu w swojej okolicy. Nie odpowiadam za to, czy w Waszym Lidlu również jest ten sprzęt na wyposażeniu, czy się rozszedł jak świeże bułeczki. A jeśli interesuje Was oryginalny Air Fryer od Philipsa, to tak się składa, że ten również jest w promocji, jednak w innym sklepie.