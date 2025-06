Allegro zmienia zasady. Możesz zyskać nawet 1000 zł

Jeśli pozytywnie rozpatrzymy zgłoszenie do zamówienia, w którym było więcej sztuk tego samego produktu, to przyznamy kupon za maksymalnie 3 sztuki tego produktu. Przykładowo, jeśli kupisz 3 takie same książki na Allegro, a potem zgłosisz nam tańszą ofertę tej książki w innym sklepie – to dostaniesz kupon z różnicą w cenie dla wszystkich 3 kupionych książek. Obecnie uwzględniamy tylko 1 sztukę w każdym zgłoszeniu.