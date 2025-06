Koniec z postojami na granicy. Twój samochód sam kupi winietę

Partnerstwo z Mercedes-Benz to ważny etap na naszej drodze do budowania silnej, europejskiej marki technologicznej o globalnym zasięgu. Już dziś ułatwiamy podróżowanie po Europie, a w najbliższym czasie uruchomimy biura w Brazylii i Singapurze, by rozwijać się na rynkach Ameryki Południowej i Azji. Jesteśmy też obecni na Bliskim Wschodzie.

Andrzej Antoń, CEO i współzałożyciel Autopay