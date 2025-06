Test Motorola Moto G56 5G. Więcej za tę kwotę nie potrzebujesz

Kategoria smartfonów do 1000 złotych staje się coraz bardziej takim pierwszym progiem przyzwoitości. Te smartfony nie walczą już o życie, ale można nawet z nich co nieco skorzystać, a sam design potrafi być naprawdę przyjemny. Jednak jest to też kategoria, w której często można usłyszeć też „ale”. I nie inaczej jest w przypadku Motoroli Moto G56 5G

Smartfon z dobrym aparatem

Wobec najlepszych smartfonów do 1000 złotych oczekuje się, by przede wszystkim robiły dobre zdjęcia i miały przyjemny design. Motorola świetnie zdaje sobie z tego sprawę, dzięki czemu w nasze ręce trafia naprawdę ładnie wykonane urządzenie, którego plecki zostały wykonane z wegańskiej skóry, a boki imitują metal. Wizualnie też jest dobrze, choć to jednak wyświetlacz IPS, a nie AMOLED. Całkiem nieźle prezentują się też zdjęcia, choć już tutaj należy dodać „ale”. Najlepiej zobaczycie to na przykładach w materiale wideo poniżej:

No dobrze, to gdzie jeszcze szukać tych „ale”? Z pewnością w wydajności. Choć zastosowany w środku układ Mediateka nie jest zły, to jednak nie należy także do najwybitniejszych jednostek. Ot, taki przeciętniak, który będzie dla Was wystarczający przy zwykłym korzystaniu ze smartfona, ale już nieco bardziej wymagające procesy, jak na przykład odtwarzanie filmu w 4K z pliku w ramach naszego testu baterii, mogą powodować przycinanie się, mocne grzanie się urządzenia i szybkie zużycie akumulatora.