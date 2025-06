5G na festiwalu? Tak wygląda przyszłość dużych wydarzeń

Tłumy ludzi, światła sceny, emocje sięgające zenitu i... technologia, która działa w tle, by to wszystko było możliwe. Tegoroczny Orange Warsaw Festival był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale też eksperymentem technologicznym na dużą skalę. Organizator wydarzenia, Alter Art Festival, we współpracy z Orange, postanowił przetestować prywatną sieć 5G na potrzeby produkcji telewizyjnej, bezpieczeństwa oraz obsługi płatności.

Prywatna sieć 5G w akcji

Na terenie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu uruchomiono sieć kampusową 5G w paśmie n77 (3,7 GHz, pasmo C). To rozwiązanie oferujące dużą przepustowość i niskie opóźnienia, porównywalne do łączy kablowych. W praktyce oznaczało to ogromną elastyczność i mobilność, co jest kluczowe dla tak dynamicznych wydarzeń jak festiwale.

Technologia pozwoliła między innymi na bezprzewodowe przesyłanie obrazu z profesjonalnych kamer telewizyjnych prosto do wozu transmisyjnego, bez zakłóceń i opóźnień. To nie tylko uprościło produkcję, ale też otworzyło nowe możliwości rejestracji i realizacji wydarzeń na żywo.

Większe bezpieczeństwo i płynniejsza obsługa

Pomarańczowe 5G wsparło również infrastrukturę bezpieczeństwa. Monitoring wideo i kamery CCTV, działające w tej samej sieci, umożliwiły szybki przesył danych do służb porządkowych. Dodatkowo, testowano system komunikacji Push to Talk z konsolą dyspozytorską. Dzięki lokalizacji GPS pozwalał on szybciej reagować i kierować ochronę tam, gdzie była potrzebna.

Z technologii skorzystali również festiwalowi gastronomowie. Podłączone do routerów 5G terminale płatnicze przyspieszyły transakcje, eliminując opóźnienia związane z dużym ruchem w sieci.

Nowe możliwości na dużym ekranie

Przez sieć 5G testowano również streaming wideo na żywo na wielkoformatowy ekran LED, umieszczony na terenie festiwalu. Dzięki temu uczestnicy mogli na bieżąco śledzić ważne informacje i komunikaty organizatora, a także fragmenty występów.

Technologia, która robi różnicę

Prywatna sieć 5G od Orange po raz kolejny pokazała swój potencjał. Po udanym debiucie przy okazji obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego – gdzie korzystało z niej między innymi TVP – teraz przyszła pora na wydarzenie o zupełnie innym charakterze. Orange Warsaw Festival udowodnił, że nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna może znacząco poprawić jakość obsługi wielkoformatowych wydarzeń.