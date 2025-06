Papież ogłasza nową krucjatę. „To zagrożenie dla ludzkości”

Podejście Papieża do AI jest negatywne, chociaż zwraca on uwagę na nieco inne aspekty, niż potencjalny bunt maszyn. A jest nim coś, co określa jako kolejną rewolucję przemysłową. Leon XIV twierdzi, że AI będzie odbierać ludziom pracę, a razem z tym i godność. Jak sam przyznał, wybrał imię na cześć Leona XIII, który sprzeciwiał się negatywnym skutkom pierwszej rewolucji przemysłowej.