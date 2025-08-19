Jeśli trafi na telefon, to cię ogołoci. Poznali jego słabe punkty

Odkrycie zostało dokonane przez badaczy z Hunt.io. W marcu 2024 roku dotarli oni do pliku, który zawierał kod źródłowych złośliwego oprogramowania o nazwie ERMAC. W plikach znajdował się zarówno backend, frontend (panel), serwer eksfiltracji, jak i kreator konfiguracji, a nawet tzw. zaciemniacz kodu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Groźny malware pod lupą

Badacze szczegółowo przebadali kod. Doszli do wniosku, że oprogramowanie znacznie poszerzyło swoje możliwości od 2021 roku, kiedy po raz pierwszy zostało wykryte przez ThreatFabric. Już w zeszłym roku było w stanie zaatakować ponad 700 aplikacji bankowych, zakupowych oraz kryptowalutowych.

ERMAC 3.0 ma bardzo szerokie możliwości. Gdy dostanie się na telefon ofiary, to może:

Kraść wiadomości SMS, kontakty i zarejestrowane konta

Pobierać wiadomości z Gmaila

Dostać się do plików na urządzeniu

Wysyłać SMS-y i przekierowywać rozmowy

Robić zdjęcia przednim aparatem

W pełni zarządzać aplikacjami (uruchamiać je, odinstalowywać, a także czyścić pamięć podręczną)

Wyświetlać fałszywe powiadomienia push

Zdalnie się odinstalować w celu uniknięcia wykrycia