Tylko 69,99 zł: Tyle musisz zapłacić za słuchawki z Hi-Res i ANC

Mowa tu o promocji, dzięki której zapłacimy za nie znacznie mniej. Baseus Bass BP1 Pro ANC i tak są jednymi z najtańszych słuchawek z ANC, jakie możemy znaleźć w polskich sklepach. Tam ich standardowa cena wynosi 99,99 zł. Mogłoby się więc wydawać, że aktywna redukcja szumów jest jedynym, co mają one do zaoferowania. Jednak nic bardziej mylnego.

Baseus Bass BP1 Pro ANC

Zacznijmy od jakości muzyki: otóż słuchawki te wspierają kodek LDAC i otrzymały certyfikat Hi-Res. Oferują one więc abstrakcyjnie wysoką jakość jak na swoją cenę. Nie zawodzi także bateria. Mogą one grać aż przez 12 godzin na jednym ładowaniu, a dzięki etui czas ten jest przedłużony do 55 godzin. A co z odpornością? Mogą się one pochwalić klasą IP55 jeśli chodzi odporność na wodę i pył. A wszystko to za jedyne 69,99 zł.