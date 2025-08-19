Sprzęt

Lidl rzucił mega sprzęt za 189 zł. Sprawdzi się właśnie teraz

Lidl istna kopalnia przydatnych sprzętów z kategorii małego kuchennego AGD. W kategorii bestsellerów znaleźliśmy dość interesujące urządzenie, które może przydać się właśnie teraz najbardziej.

Maszynka do mięsa i pomidorów

Mowa o maszynce do mielenia z nasadką do przecierania pomidorów. Każdy miłośnik tych warzyw oraz robienia z nich przetworów będzie z pewnością zainteresowany tym sprzętem. Teraz, maszynkę Silvercrest do mielenia oraz przecierania pomidorów dostaniemy w Lidlu za 189 złotych. 

Warto zwrócić uwagę właśnie na ten model, bowiem ma on bardzo dobre opinie. Przez użytkowników został oceniony na 5/5. Oceniana była zarówno jakość, jak i cena. 

Maszynka do mielenia i przecierania pomidorów to najlepszy produkt.

- oto jedna z opinii na temat sprzętu. 

Maszynka do mielenia z nasadką do przecierania pomidorów ma uniwersalne zastosowanie. Produkt jest idealny do mielenia mięsa oraz produkcji kiełbas. Tu nie ma zaskoczenia. Producent także podpowiada, że może on posłużyć także do wyciskania ciastek, w tym celu sprzęt został wyposażony w stalową nasadkę do ciastek z czterema motywami. Jednak to co, go wyróżnia to nasadka do mielenia pomidorów. I trzeba przyznać, że jest to bardzo przydatna opcja właśnie teraz, kiedy nastał sezon na te pyszne warzywa, a my chcemy jak najdłużej przytrzymać lato na naszym stole. 

W zestawie znajdziemy instrukcję obsługi oraz 7 propozycji przepisów. Jeśli chodzi o akcesoria, to dostaniemy tacę do napełniania, trzy sitka o różnych grubościach oraz wspomnianą nasadkę do pomidorów. 

Maszynka do mielenia z Lidla
