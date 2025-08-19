Nie czytaj, słuchaj. Dokumenty Google z istotną nowością

I właśnie ten tryb doczeka się interesującej nowości. Mowa tu o możliwości odsłuchania tekstu. Ta będzie opierała się na Gemini. Nie ma więc mowy o zaszyciu w narzędzie prymitywnego, pozbawionego emocji głosu syntezatora mowy, jak starsze wersje Ivona. Zamiast tego głos będzie niezwykle zbliżony do naturalnego. Dodatkowo podczas odsłuchu pojawią się też ikony sterowania odtwarzaczem, co znacznie ułatwi obsługę narzędzia.

Dokumenty Google przeczytają tekst, są jednak dwa haczyki

Do wyboru dostaniemy kilka profili głosowych, które mają wpasować się w nasze preferencje, oraz rodzaj czytanego tekstu. Są to:

Narrator

Edukator

Nauczyciel

Perswazyjny

Wyjaśniający

Trener

Motywator