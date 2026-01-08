Te ćwiczenia mogą łagodzić depresję równie skutecznie jak leki

Nieoceniona moc spacerów i innych ćwiczeń

Wiele osób odczuwa zdecydowaną poprawę nastroju po ćwiczeniach, a zaktualizowane badania, ujawniły jak silny może być ten efekt. I chodzi tu o lekkie ćwiczenia, takie jak spacery, lekki bieg lub praca w ogrodzie. Okazuje się, że mogą one złagodzić objawy depresji równie skutecznie, jak terapia rozmową lub leki antydepresyjne.

Mamy kolejne potwierdzenie, że ćwiczenia fizyczne stanowią rozwiązanie dla osób, które mają objawy depresji, i że mogą być równie skuteczne jak psychoterapia i leki przeciwdepresyjne. wyjaśnia Andrew Clegg z University of Lancashire w Wielkiej Brytanii.

Wcześniejsze badania z 2013 roku wykazały już, że ćwiczenia fizyczne mają właśnie takie działanie jak standardowe terapie, w tym leki przeciwdepresyjne i terapia poznawczo-behawioralna (CBT), w której terapeuta pomaga ludziom zmienić ich myśli i zachowanie. Skłoniło to organizacje opieki zdrowotnej do zalecania regularnych ćwiczeń w celu radzenia sobie z depresją. Brytyjski Instytut Zdrowia zaleca cotygodniowe ćwiczenia aerobowe, takie jak jogging, przez 10 tygodni - zazwyczaj w połączeniu z innymi terapiami, które same w sobie nie przynoszą każdemu korzyści.

Najnowszy przegląd podwaja bazę dowodową, w porównaniu z poprzednim. twierdzi Clegg.

Razem z zespołem badaczy, Clegg przeanalizował 69 randomizowanych badań z udziałem prawie 5000 dorosłych, u których zdiagnozowano klinicznie depresję łagodną, umiarkowaną lub ciężką. Badania różniły się od siebie, ale zazwyczaj polegały na tym, że uczestnicy byli proszeni o regularne ćwiczenia przez kilka tygodni lub miesięcy. Styl ćwiczeń wahał się od aktywności o niskiej (spacery, praca w ogrodzie) lub nieco bardziej energicznej intensywności (piłka nożna, sprint). Naukowcy odkryli, że ludzie odczuli różnicę, a ćwiczenia fizyczne były w stanie zmniejszyć nasilenie objawów depresji.