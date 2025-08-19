Najonowszy raport o AI nie pozostawia złudzeń. Ucierpią dwie branże

Jak wynika z raportu State of AI in Business 2025 opublikowanego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), sztuczna inteligencja jeszcze nie doprowadziła do masowych zwolnień w Stanach Zjednoczonych. Ale nie da się ukryć, że coraz częściej wypiera ona stanowiska pracy. Głównie te, które firmy przenoszą na zewnątrz lub za granicę. Zagrożone są głównie dwie branże.

AI zamiast outsourcingu

Naukowcy odkryli, że wpływ sztucznej inteligencji jest najbardziej odczuwalny przez firmy outsourcingowe procesów biznesowych i agencje zewnętrzne.

Nie obserwujemy masowych zwolnień. Najbardziej ucierpiały zadania, które były drugorzędne lub zlecone na zewnątrz. - powiedział Aditya Challapalli, kierownik grupy Connected AI w MIT Media Lab.

Zastosowanie AI zamiast korzystanie z usług outsourcingu przyniosło firmom dość odczuwalne oszczędności. Rekordzista zaoszczędził nawet 8 milionów dolarów rocznie, korzystając z narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które kosztuje zaledwie 8000 dolarów, zamiast korzystać z outsourcingu. Pozostałe firmy odnotowały oszczędności na poziomie 2-10 milionów dolarów rocznie.

To AI zabierze nam pracę, czy nie?