Najonowszy raport o AI nie pozostawia złudzeń. Ucierpią dwie branże
Najnowszy raport amerykańskiego instytutu MIT prognozuje najbliższą przyszłość AI i tego jak wpływa ona na poszczególne branże i zatrudnienie w firmach. Okazuje się, że firmy dzięki niej potrafią też wiele zaoszczędzić.
Jak wynika z raportu State of AI in Business 2025 opublikowanego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), sztuczna inteligencja jeszcze nie doprowadziła do masowych zwolnień w Stanach Zjednoczonych. Ale nie da się ukryć, że coraz częściej wypiera ona stanowiska pracy. Głównie te, które firmy przenoszą na zewnątrz lub za granicę. Zagrożone są głównie dwie branże.
AI zamiast outsourcingu
Naukowcy odkryli, że wpływ sztucznej inteligencji jest najbardziej odczuwalny przez firmy outsourcingowe procesów biznesowych i agencje zewnętrzne.
Nie obserwujemy masowych zwolnień. Najbardziej ucierpiały zadania, które były drugorzędne lub zlecone na zewnątrz.
Zastosowanie AI zamiast korzystanie z usług outsourcingu przyniosło firmom dość odczuwalne oszczędności. Rekordzista zaoszczędził nawet 8 milionów dolarów rocznie, korzystając z narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które kosztuje zaledwie 8000 dolarów, zamiast korzystać z outsourcingu. Pozostałe firmy odnotowały oszczędności na poziomie 2-10 milionów dolarów rocznie.
To AI zabierze nam pracę, czy nie?
Badanie wykazało także, że w perspektywie krótkoterminowej sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić jedynie około 3% pracy. Jednak biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową, zagrożonych jest aż 27 procent zawodów. AI uderzy najbardziej w dwa sektory: branżę technologiczną oraz medialną. Ponad 80% kadry kierowniczej w tych obu branżach spodziewa się redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat.