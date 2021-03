Zapłać z Play – już milion osób korzysta z tej formy płatności

Już milion klientów fioletowego operatora korzysta z dopisywania zakupów do rachunku za usługi telekomunikacyjne w ramach Zapłać z Play lub Zamów z Play.

Zakupy Mobilne, funkcjonujące w Play pod nazwą Zapłać z Play lub Zamów z Play, umożliwiają płatności za usługi cyfrowe i bilety z wykorzystaniem numeru telefonu i rozwiązania Direct Carrier Billing. Jest to wygodne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które zwalnia z posiadania konta w banku czy karty płatniczej. Z kolei wiele osób, które karty posiada, nie chce się dzielić jej danymi, aby dokonać płatności w Internecie. W fioletowej sieci wystarczy numer telefonu i czterocyfrowy kod z SMS do potwierdzenia transakcji! A w niektórych przepadkach jest jeszcze prościej.

Płatność za produkt, który chcemy nabyć, jest dopisywana do rachunku za abonament Play albo rozliczana z dostępnych środków na koncie w ofertach na kartę. Zakup jest natychmiast potwierdzany SMS-em, który zawiera informacje: co kupiliśmy i za ile, wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi do sklepu czy aplikacji z związanej z zakupem.

W przeciągu kliku ostatnich lat liczba miejsc, gdzie można Zapłacić z Play, bardzo rozrosła, a wraz z tym liczba klientów korzystająca z tego rozwiązania. Obecnie jest już ich 1 milion. Z Play można zapłacić w kilkuset miejscach. Bardzo wielu klientów subskrybuje Netflix, YouTube Premium, Apple Music, przestrzenie dyskowe iCloud oraz Google One czy serwisy randkowe, takie jak Badoo czy Tinder. Hitem jest też NBA League Pass.

Zapłać z Play to nie tylko rozrywka

Do rachunku za telefon można doliczyć między innymi opłaty za wyróżnianie ogłoszeń na OLX, serwisy edukacyjne, takie jak Squla i Brainly czy naukę języków w aplikacji Busuu. Kilkadziesiąt tysięcy klientów regularnie korzysta z Zapłać z Play za bilety komunikacji miejskiej i parkingowe w aplikacjach SkyCash i moBilET, które są dostępne w około 150 największych miastach w Polsce. W poprzednim roku klienci Play zyskali również możliwość opłacania przejazdów za autostrady w Polsce w aplikacji Autopay, przejazdy taksówkowe w aplikacji iTaxi, a także skutery i hulajnogi w aplikacji blinkee.city. Te ostatnie, unikalne na skalę międzynarodową projekty, dostępne są wyłączenie dla klientów Play i zostały docenione przyznaniem nagrody Najlepszego Operatora na ogólnoświatowej branżowej konferencji Global Carrier Billing Summit.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom oferującym naszą metodę płatności jak również zadowolonym klientom korzystającym z tej formy płatności. Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji wypróbować Zapłać z Play, gorąco do to tego zachęcamy. Na naszej stronie www.play.pl/dcb znajdziecie aktualne promocje i najważniejsze miejsca, gdzie można zapłacić z Play.

– czytamy w komunikacie na blogu Play

Źródło tekstu: Play