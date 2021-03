Wizytę w salonie UPC zarezerwujesz poprzez Booksy

UPC Polska, obok tysięcy salonów urody i fryzjerskich oraz kilku banków, jest obecnie jedynym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, którego obecni i potencjalni klienci mogą umawiać wizyty za pośrednictwem Booksy, największej platformy rezerwacji, dostępnej w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej. Dzięki tej szybkiej i wygodnej opcji będzie można umówić spotkanie w wybranym terminie we wszystkich salonach sprzedaży UPC w całej Polsce. Dodatkowo, na początek w Warszawie, poprzez aplikację Booksy będzie można również umówić spotkanie z mobilnym doradcą UPC w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Komfort i bezpieczeństwo klientów, szczególnie w dobie pandemii, są naszym priorytetem, dlatego konsekwentnie pracujemy nad tym, aby kontakt z nami był dla nich jeszcze wygodniejszy. To jeden z elementów naszego zaangażowania w stałe podnoszenie satysfakcji klientów, wpływający również na wzrost ich zaufania do marki UPC. Możliwość rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży czy umawiania wizyty w domu poprzez Booksy, globalnego lidera systemów umawiania wizyt, to kolejny krok na tej drodze, obok innych, cyfrowych usprawnień wprowadzanych w naszych kanałach sprzedaży i obsługi. Jestem przekonany, że prostota i dostępność tego rozwiązania dodatkowo podniosą zadowolenie naszych klientów z interakcji z nami.