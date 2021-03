Play ciągle rozszerza zasięg LTE. W lutym na fioletowej mapie znalazły się nowe miejscowości

W lutym 2021 roku w zasięgu technologii LTE sieci Play znalazło się 19 nowych miejscowości liczących co najmniej tysiąc mieszkańców, natomiast zasięg fioletowego LTE Ultra objął 14 nowych miejscowości.

Play ciągle dba o to, by zapewnić zasięg swojej sieci w technologii LTE i LTE Ultra jak największej liczbie mieszkańców Polski. Nie inaczej było w lutym tego roku, gdy na mapie zasięgu fioletowej sieci znalazły się nowe miejscowości. Dzięki rozbudowie, z zasięgu LTE Play można korzystać w 2649 miejscowościach liczących powyżej 1 tysiąca mieszkańców, w tym w 394 miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. LTE Ultra z kolei dociera do mieszkańców 2074 miejscowości, w tym 389 miast.

Poniżej zamieszczamy tabele z nowymi miejscowościami, które znalazły się w zasięgu technologii LTE oraz LTE Ultra sieci Play.

Nowe miejscowości w zasięgu LTE

miejscowość gmina województwo Łaskarzew Łaskarzew mazowieckie Małomice Małomice lubuskie Osiek nad Notecią Wyrzysk wielkopolskie Moszczenica Moszczenica małopolskie Rokietnica Rokietnica podkarpackie Szówsko Wiązownica podkarpackie Harta Dynów podkarpackie Kościelna Wieś Gołuchów wielkopolskie Munina Jarosław podkarpackie Strzeleczki Strzeleczki opolskie Stara Wieś Wilamowice śląskie Maruszyna Szaflary małopolskie Lubzina Ropczyce podkarpackie Sufczyn Dębno małopolskie Stare Żukowice Lisia Góra małopolskie Mroczeń Baranów wielkopolskie Sypniewo Jastrowie wielkopolskie Wola Sernicka Serniki lubelskie Kaszczor Przemęt wielkopolskie

Nowe miejscowości w zasięgu LTE Ultra

miejscowość gmina województwo Łaskarzew Łaskarzew mazowieckie Małomice Małomice lubuskie Osiek nad Notecią Wyrzysk wielkopolskie Moszczenica Moszczenica małopolskie Łobżenica Łobżenica wielkopolskie Grupa Dragacz kujawsko-pomorskie Popielów Popielów opolskie Harta Dynów podkarpackie Lubichowo Lubichowo pomorskie Strzeleczki Strzeleczki opolskie Lewków Ostrów Wielkopolski wielkopolskie Chobienice Siedlec wielkopolskie Michałów Michałów świętokrzyskie Kaszczor Przemęt wielkopolskie



Nowe stacje bazowe

Operator sieci Play poinformował w ubiegłym tygodniu, że na początku każdego miesiąca będzie publikował informację na temat liczby nowych stacji bazowych uruchomionych w poprzednim miesiącu. W lutym 2021 roku było ich 39.

