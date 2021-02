Play na kartę: 23 marca ruszy „Promocja dla Wielkiej Brytanii”

W Play na kartę 23 marca 2021 roku Wielka Brytania i Gibraltar zostaną przeniesione ze Strefy Euro do Strefy 1. Jednocześnie ruszy również Promocja dla Wielkiej Brytanii, dzięki której do końca roku koszty połączeń w roamingu będą tam nieco niższe.

23 marca 2021 roku Play nie tylko wprowadzi wyższe opłaty za połączenia telefoniczne i wiadomości SMS/MMS w ofertach na kartę, ale również przeniesie Wielką Brytanię i Gibraltar ze Strefy Euro do Strefy 1. Będzie to oznaczało wyższe koszty połączeń z tych obszarów w ramach roamingu oraz połączeń międzynarodowych z Polski do nich. Tego samego dnia ruszy jednak „Promocja dla Wielkiej Brytanii”, dzięki której do końca tego roku użytkownicy Play na kartę powinni w mniejszym stopniu odczuć tę zmianę.

Zobacz: Kolejne podwyżki w Play na kartę

Zobacz: Play ogłasza promocyjne opłaty roamingowe dla Wielkiej Brytani

Promocyjne stawki za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze oraz połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą takie, jak zawarte w poniższej tabeli.

Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze Minuta połączenia do Polski, wewnątrz Wielkiej Brytanii i Gibraltaru oraz do Strefy Euro

Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz Oferty Play na Kartę odNOWA i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta 0,39 zł Minuta połączenia do Polski i wewnątrz Wielkiej Brytanii i Gibraltaru oraz do Strefy Euro

Zmiana ceny dotyczy wyłącznie Oferty Play na Kartę odNOWA i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. 0,45 zł Minuta połączenia głosowego przychodzącego

Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz Oferty Play na Kartę odNOWA i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta 0,39 zł Minuta połączenia głosowego przychodzącego

Zmiana ceny dotyczy wyłącznie Oferty Play na Kartę odNOWA i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. 0,45 zł SMS

Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz Oferty Play na Kartę odNOWA 0,25 zł MMS 0,45 zł Transmisja Danych (opłata za 1 GB, naliczanie co 1 kB) 29 zł Połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru Opłata za minutę połączenia głosowego

(naliczanie co 30 sekund) 1 zł SMS 0,31 zł



Play zmienia także zakres stref międzynarodowych i roamingowych w ofertach: Formuła Play na kartę, Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę Lubię to!, Formuła MINI MAX na Kartę, Play Fresh, Nowy Play na Kartę, Oferta Promocyjna Lubię to!, Oferta Play, Play Internet na Kartę, Play Internet na Kartę 1 GB, Nowy Play Online na Kartę, Play Online na kartę 4GLTE, Red Bull MOBILE Energy na kartę, Red Bull MOBILE na kartę, Red Bull MOBILE na kartę II oraz Oferta Promocyjna Red Bull MOBILE na kartę-edycja specjalna. Zmiana dotyczy przeniesienia krajów ze Strefy 1a do Strefy 1 i dodania zapisu „kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Zakres Strefy 1 po zmianach: Albania, Andora Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Grenlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Serbia, San Marino, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze, Wielka Brytania, kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zobacz: VoLTE i Wi-Fi Calling już dostępne w Mobile Vikings

Zobacz: W Play dopiszesz do faktury pakiety CANAL+ online

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Play