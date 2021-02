Happy Fridays w T-Mobile: 100 zł na zakup smartfonu

T-Mobile przygotował dla swoich klientów kolejną, weekendową promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem magentowy operator rozdaje kupony o wartości 100 zł na zakup smartfonu w abonamencie.

Smartfon idealny nie istnieje, a tym bardziej ten jedyny. Nawet najdoskonalszy z modeli od czasu do czasu trzeba lub też warto zmienić, aby móc cieszyć się jeszcze lepszym aparatem albo bardziej wytrzymałą baterią. Dla osób, które właśnie stoją przed taką decyzją, T-Mobile przygotował voucher o wartości 100 zł, dzięki któremu będą one mogły zakupić taniej telefon w abonamencie T-Mobile, przy zawarciu nowej umowy.

Jak skorzystać z promocji?

Kupon o wartości 100 zł dostępny jest dla klientów, którzy zdecydują się na abonament w T-Mobile. Bonus będzie można pobrać przez cały weekend, od 5 do 7 lutego 2021 roku, w aplikacji Mój T‑Mobile lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Osoby, które aktywują prezent w ten sposób, otrzymają w odpowiedzi zwrotnej kod uprawniający do wykorzystania zniżki, który będzie obowiązywał do 10 lutego tego roku.

Voucher można zrealizować w dowolnym kanale sprzedaży: w sklepie internetowym t‑mobile.pl, sklepach stacjonarnych, autoryzowanych punktach sprzedaży lub poprzez infolinię. Każdy użytkownik może skorzystać z tej promocji tylko jeden raz.

Źródło tekstu: T-Mobile