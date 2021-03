Allegro Smart! obejmie także wysyłkę do Polski z Czech i Niemiec

Allegro zapowiada kolejne zmiany w serwisie, które dotyczyć będą zarówno sprzedających, jak i kupujących na tej platformie. Jedną z nowości będzie możliwość skorzystania z Allegro Smart! także w przypadku przesyłek wysyłanych do polski z Czech i Niemiec.

Zmiany od 8 kwietnia 2021 roku

Od 8 kwietnia tego roku program Allegro Smart! obejmie również przesyłki wysyłane do Polski z Czech i Niemiec. Aby sprzedawca mógł kupującym zapewnić wybór takiej możliwości, musi udostępnić co najmniej jedną z poniższych metod dostawy, kosztujących od 0,01 zł do 24,99 zł:

Kurier DPD wysyłka z Niemiec – DPD Courier shipping from Germany,

Kurier DPD wysyłka z Czech – DPD Courier shipping from Czechia,

Kurier UPS wysyłka z Niemiec – UPS Courier shipping from Germany,

Kurier UPS wysyłka z Czech – UPS Courier shipping from Czechia,

a także dodać do ofert politykę zwrotu i określić, że to sprzedawca pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. Z kolei kupujący skorzysta z opcji Allegro Smart!, jeśli wartość przedmiotów od jednego sprzedawcy wyniesie co najmniej 80 zł.

Sprzedawcy mogą liczyć również na promocję, dzięki czemu do 31 sierpnia 2021 roku będą płacić za przesyłki kurierskie w Allegro Smart! tylko 1,99 zł (zamiast 3,99 zł). Dotyczyć to będzie zamówień realizowanych jedną z poniższych metod dostawy:

Allegro Kurier DPD,

Allegro Kurier DPD Pobranie,

Allegro Pocztex Kurier 48,

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie,

Allegro Kurier UPS (do 10 kg).

Inne zmiany dla sprzedających od 8 kwietnia to łatwiejszy odbiór nadpłaty, a także wpisanie automatów do gier na listę towarów zakazanych. Z punktu widzenia kupujących istotne mogą się okazać zmiany regulaminu Allegro Pay oraz Polityki ochrony prywatności.

Zmiany od 26 kwietnia 2021 roku

Allegro szykuje nowe rozwiązanie dla osób, które robią zakupy na tej platformie na prośbę członków swojej rodziny. Grupa rodzinna pozwoli połączyć konta kilku osób, a następnie jeden z jej członków będzie mógł poprosić innego o zakup wybranego towaru. Historia tak dokonanych zakupów będzie widoczna zarówno dla osoby proszącej o zakup, jak i osoby, do której trafiła prośba.

Zmiany od 6 maja 2021 roku

Od maja oferty z oznaczeniem Allegro Smart! będą wymagać, aby sprzedający zawarł w niej przynajmniej jedną z trzech poniższych metod dostawy:

Allegro Kurier UPS (do 10 kg),

Allegro Kurier DPD,

Allegro Pocztex Kurier 48.

Dzięki temu bezpłatna dostawa kurierem będzie dostępna we wszystkich ofertach Allegro Smart!

Zmiany od 19 maja 2021 roku

Od 19 maja 2021 roku będzie można sprzedawać towary inwestycyjne, takie jak złoto, srebro, platyna czy diamenty, także z konta zwykłego. Będzie to możliwe jeśli:

minęły co najmniej 3 miesiące od aktywacji konta,

wskaźnik poleceń od kupujących (łapek w górę) będzie wynosić co najmniej 99%,

sprzedający oferuje wysyłkę w ciągu 24 godzin.

Zmiany w serwisie Allegro przełożą się również na zmiany w regulaminie, które można obejrzeć w tym dokumencie.

Źródło tekstu: Allegro