Allegro będzie konkurować z InPostem i postawi własne automaty paczkowe

Wejście Amazonu do Polski powoduje szereg działań ze strony konkurencji. Najwięcej do stracenia ma Allegro, zwłaszcza po tym, gdy Amazon podpisał pięcioletnią umowę z InPostem. W odpowiedzi na to polska platforma sprzedaży zamierza stawiać własne paczkomaty.

Allegro poinformowało dziś o podpisaniu listu intencyjnego z polską spółką Modern-Expo, która ma dostarczyć automaty paczkowe do odbioru i nadawania przesyłek. Pierwsza partia takich maszyn pojawi się już w połowie roku, a do końca 2021 roku ich sieć zwiększy się do 1500.

Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80% przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych jako uzupełnienie sieci ok. 30 000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro

– powiedział dyrektor ds. rozwoju w Allegro Grzegorz Czapski.

Spółka Modern-Expo Group, która dostarczy automaty paczkowe dla Allegro, specjalizuje się w produkcji wyposażenia dla branży handlowej. Firma powstała w 1993 roku w Lublinie, obecnie jest to międzynarodowy producent i dostawca kompletnych rozwiązań dla sieci handlowych oraz e-commerce.

W pierwszej fazie projektu Allegro planuje we współpracy z Modern-Expo uruchomić 3 tysiące zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku. Te plany ściśle wiążą się z powstającym pod Warszawą nowym centrum logistycznym, które będzie obsługiwało zamówienia realizowane przez sprzedających na Allegro.

Allegro deklaruje, że chce budować sieć swoich maszyn w sposób zrównoważony, co oznacza odpowiedzialną współpracę z lokalnymi społecznościami. Z myślą o tym uruchomiono specjalną stronę internetową, gdzie zainteresowani udostępnianiem powierzchni będą mogli zgłaszać propozycje lokalizacji pod budowę sieci automatów paczkowych. Można to robić od 4 marca.

