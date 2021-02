Platforma Allegro Biznes już działa. Kupujący będą mieli 60 dni na zapłatę

Zobacz: Już w lutym zadebiutuje Allegro Biznes, nowa platforma handlowa dla firm

Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie podstawowej, konsumenckiej wersji Allegro. Nowa platforma B2B zachowuje wszystkie jej dotychczasowe funkcje, ale dodaje narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają.

Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze i tańsze. Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku – herbatę czy sprzęt IT - ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby