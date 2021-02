Google, Facebook, Allegro i portale zapłacą podatek na walkę z pandemią

Wśród kilku projektów rozwiązań prawnych, dotyczących internetu, portali i dużych, międzynarodowych serwisów społecznościowych, w kręgach rządowych powstał kolejny pomysł. Media, w tym serwisy internetowe będą płacić składkę solidarnościową na walkę z pandemią.

O najnowszych planach rządu napisał portal wPolityce.pl. Nowy podatek, czy też jak ujmuje to portal – składka solidarnościowa – miałaby zasilić fundusze na walkę z pandemią. Beneficjentami nowej opłaty mają być Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Fundusz Wsparcia Kultury i Twórczości. Natomiast płatnikami – szeroko rozumiane media, w tym również serwisy internetowe. Wysokość opłat ma być wyliczana na podstawie przychodów z reklam.

Według wPolityce.pl składka solidarnościowa obejmie wszystkich nadawców i wydawców, w tym także wielkie koncerny technologiczne. W szczególności ma to dotyczyć firm, które zarabiają na reklamie internetowej na terytorium Polski. Pomysłodawcy nowego podatku zaliczają do nich cyfrowych gigantów jak Google czy Facebook, ale także, co może już nieco dziwić, Allegro. Na liście znajdą się również największe portale horyzontalne. Opłaty nie unikną też radio i telewizja, czyli tradycyjne media elektroniczne, w tym publiczne, jak TVP czy Polskie Radio. Na składkę solidarnościową zrzucą się ponadto kina i firmy reklamy zewnętrznej.

Jak podaje portal, z planowanej opłaty będą wyłączone najmniejsze media tradycyjne, choć nie jest jasne, jak wysoki będzie określający to próg. Więksi wydawcy, objęci składką, mają płacić niską stawkę do pewnego poziomu przychodów. Na takie zróżnicowanie nie mogą liczyć portale i serwisy internetowe – w ich przypadku stawka będzie jednolita. Co więcej, z zapowiedzi można wywnioskować, że reklamy obarczone wyższymi kosztami społecznymi będą wiązały się z większą stawką. Chodzi o promowanie wyrobów medycznych, napojów słodzonych czy gier hazardowych.

Jak wynika z doniesień wPolityce.pl, pobrane opłaty zasilą NFZ oraz będą wspierać kulturę. W tym drugim przypadku wymieniane są takie cele jak promowanie polskiego dorobku kulturalnego i sportu, wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii oraz podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych.

Projekt nowej opłaty ma trafić do dalszych, zaawansowanych prac w marcu, gdy zająłby się nim sejm.

