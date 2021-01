Bany na Twitterze? Ministerstwo Sprawiedliwości forsuje ustawę o ochronie wolności słowa w internecie

Ostatnie wydarzenia związane z usuwaniem z Twittera I Facebooka użytkowników oskarżanych do podżeganie do przemocy, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, a także restrykcje wobec Parlera, wywołały sporo kontrowersji. Ożywiły też polskich polityków z rządowych kręgów, którzy przekonują do konieczności wprowadzenia ustawy o ochronie wolności słowa w internecie.

Założenia tak zwanej „ustawy o ochronie wolności słowa w internecie” zaprezentował Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jeszcze w grudniu, jednak dotąd pomysł ten pozostawał bez większego echa. Wydarzenia ostatnich dni, gdy m.in. Twitter zbanował Donalda Trumpa i wielu jego zwolenników, sprawiły, że polscy politycy z kręgów rządowych zaczęli z nową energię promować ten pomysł. Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało w serii wpisów na Twitterze o założeniach ustawy, co podchwycili politycy Solidarnej Polski, jak Janusz Kowalski czy Sebastian Kaleta. Ustanowienia takiego prawa zaczęło się też domagać wielu zwolenników Zjednoczonej Prawicy.

TAK DLA WOLNOŚCI W INTERNECIE! W odpowiedzi na antydemokratyczne, cenzorskie działania gigantów technologicznych, absolutnie kluczowa staje się akceptacja w Sejmie inicjatywy ministrów @MS_GOV_PL @ZiobroPL @sjkaleta @SolidarnaPL - ustawy gwarantującej wolność w internecie! — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) January 9, 2021

Zobacz: Twitter permanentnie zablokował konto Donalda Trumpa

Co ma przynieść „ustawa o ochronie wolności słowa w internecie”?

Zgodnie z propozycją resortu Zbigniewa Ziobry, serwisy społecznościowe nie będą mogły według własnego uznania usuwać wpisów ani blokować kont użytkowników, jeśli treści na nich zamieszczone nie naruszają polskiego prawa. W razie usunięcia treści lub zablokowania konta jego użytkownik będzie miał prawo złożenia skargi do serwisu.

Projekt przewiduje też złożenie do serwisu społecznościowego skargi na publikacje zawierające treści niezgodne z polskim prawem – z żądaniem ich zablokowania.

W obu przypadkach serwis w ciągu 48 godzin będzie musiał rozpatrzyć skargę. Jeśli wyda decyzję odmowną, będzie można zwrócić się do sądu, a ten rozpozna taką skargę w ciągu siedmiu dni. Postępowanie będzie miało całkowicie elektroniczny charakter, a prowadzone będzie przez wyspecjalizowany Sąd Ochrony Wolności Słowa, utworzony w jednym z sądów okręgowych.

Zobacz: Snapchat też zablokował konto Donalda Trumpa

Projekt zakłada również wprowadzenie nowego instrumentu – tzw. pozwu ślepego. Ktoś, kogo dobra osobiste zostaną naruszone w internecie przez nieznaną mu osobę, będzie mógł złożyć pozew o ochronę tych dóbr bez wskazania danych pozwanego. Do skutecznego wniesienia do sądu pozwu wystarczy wskazanie adresu URL, pod którym zostały opublikowane obraźliwe treści, daty i godziny publikacji oraz nazwy profilu lub loginu użytkownika. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości ten zapis to odpowiedź na postulaty zgłaszane m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pomysłodawcy nowych przepisów przekonują, że rozwiązania stosowane w Niemczech czy Francji kładą nacisk na szybkie usuwanie treści, które uznane zostaną za naruszające prawo danego kraju, a nie na ochronę wolności wypowiedzi, mają więc charakter represyjny. Dlatego proponują, by Polska przyjęła własne przepisy, które mają bronić konstytucyjnego prawa do wolności wypowiedzi. W razie sporu z portalem społecznościowym i jego użytkownikiem to sądy decydowały o ewentualnym złamaniu prawa.

.@ZiobroPL: "Media społecznościowe powinny być przestrzenią wolności słowa. Jednak coraz więcej osób dostrzega niepożądaną ingerencję w zamieszczane tam treści, często usuwane, choć nie naruszają polskiego prawa"

👉 https://t.co/p1gKVGekVZ pic.twitter.com/H0vx87DXGZ — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) January 9, 2021

Zobacz: Parler, „Twitter konserwatystów”, wyrzucony z chmury AWS, może się już nie podnieść

Zobacz: Gab - konkurent Twittera ze skokowym wzrostem popularności

Zobacz: Donald Trump zablokowany na Twitterze i Facebooku. Może dostać permanentego bana

Ankieta Czy proponowana ustawa o ochronie wolności słowa w internecie to dobry pomysł? Tak, dość cenzury technologicznych gigantów! Kierunek dobry, ale w tej postaci to tworzenie niepotrzebnej biurokracji i martwych przepisów To zły pomysł, serwisy społecznościowe mają prawo bronić się przed łamaniem regulaminów Nie mam zdania na ten temat...

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło tekstu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wtitter, wł.