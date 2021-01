Snapchat też zablokował konto Donalda Trumpa

Wygląda na to, że Donald Trump stracił tymczasowo dostęp do wszystkich możliwych mediów społecznościowych. Do Facebooka i Twittera dołączył też Snapchat.

Donald Trump zawsze kochał media społecznościowe. Był zawsze szczególnie aktywny na Twitterze. Do tego stopnia, że specjalnie zabezpieczony smartfon prezydencki musiał zrobić wyjątek dla aplikacji Twittera, co napsuło krwi specjalistom od bezpieczeństwa. Teraz jednak jest zablokowany na obu tych platformach. Na Twitterze (zgodnie z najnowszymi doniesieniami) permanentnie, natomiast na Facebooku - na czas nieokreślony.

Prezydent ma też jednak konto na Snapchacie. Bardzo długo jego profil wyświetlał się wśród tych polecanych do śledzenia. Snapchat zdecydował jednak usunąć go z funkcji Discovery kilka miesięcy temu. Treści udostępniane przez prezydenta USA dalej były widoczne, ale żeby móc śledzić jego profil, trzeba było go ręcznie wyszukać. Teraz natomiast Donald Trump doczekał się blokady również tutaj. Snap przyznaje, że w przyszłości rozważy jeszcze swoją decyzję, ale wątpimy, że stanie się tak przed 20 stycznia. Wygląda na to, że ostatnie niecałe dwa tygodnie Donald Trump będzie mógł przeznaczyć na odpoczynek od mediów społecznościowych.

Zobacz: Facebook blokuje konto Donalda Trumpa „na czas nieokreślony”

Zobacz: Nowojorska giełda nie usunie chińskich telekomów mimo nakazu Trumpa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: techcrunch