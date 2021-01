Parler, „Twitter konserwatystów”, wyrzucony z chmury AWS, może się już nie podnieść

Po tym, gdy Twitter całkowicie zablokował konto Donalda Trumpa, wielu jego zwolenników oraz użytkownicy sieci, którzy identyfikują się z konserwatyzmem, przeniosło się na Parlera. Ten konkurent Twittera powstał co prawda w 2018 roku, ale to właśnie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zaczął zdobywać nowych użytkowników.

Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy zdaniem Google’a i Apple’a, przekraczają granice, namawiając do przemocy i wzywając do działań takich, jak ostatni „szturm na Kapitol”. Ponieważ Parler nie blokuje takich wpisów, obydwie firmy usunęły aplikację serwisu ze swoich sklepów.

Zobacz: Google i Apple usuwają aplikację Parler ze swoich sklepów

To jednak nie oznaczało całkowitego zamknięcia Parlera. Do tego może jednak doprowadzić decyzja Amazona. Szef Parlera, John Matze, ujawnił w weekend, że otrzymał od Amazona komunikat o odcięciu serwisu społecznościowego od usług hostingu w chmurze Amazon Web Services. Amerykański gigant dał Parlerowi czas na przenosiny do końca niedzieli czasu pacyficznego, czyli do naszej godziny 8:59 w poniedziałek.

– oświadczył Amazon w liście do szefa Parlera.



John Matze napisał, że w związku z decyzją Amazona istnieje możliwość, że Parler będzie niedostępny przez około tygodnia. Serwis musi się przenieść na nową platformę hostingową, żeby w ogóle dostarczać swoje usługi i ma już ponoć liczne propozycje.

– oświadczył John Matze, CEO Parlera.

John Matze ujawnił też, że jego serwis był gotowy na taki scenariusz i nigdy nie ufał Amazonowi. Jednak dalsze działanie Parlera stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak przekonuje Dave Troy, amerykański analityk sieciowy, żaden z dużych dostawców usług sieciowych, jak Microsoft, IBM, Google czy Digital Ocean, nie będzie chciał w tej sytuacji dostarczać Parlerowi usług hostingu.

THREAD: Now that @Amazon @awscloud has announced they will no longer host @parler_app, many have speculated that they will just “find another host.”



Here is why that’s not so simple and what it will likely mean for the app’s future. First, let’s look at where things are...